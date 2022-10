Fundacion CINEARUBA su festival di cine ta kla pa start diahuebs awor.

E prome anochi di Playa Film Festival ta habri cu e exposicion di 30 aña di Pardo su carera den media. Despues lo sigui cu un seleccion di peliculanan interesante manera e pelicula di Ida Does titula New Light – The Rijksmuseum and Slavery, Rasha di Melissa Strangio, The Last Resource di Kaylee Reeberg y Juan David Villar.

Riba diabierna, diasabra y diadomingo e festival lo inicia pa 2’or di merdia cu diferente masterclassnan y tayernan pa mucha (7 pa 12 aña) entre otro masterlass di Script Breakdown, Production Schedule, Film Language y Formula Filmmaking. E tayernan pa mucha ta consisti di Foley Sound Effect, Play Doh Stop Motion y Green Screen Acting. Durante dia y anochi lo tin diferente peliculanan local y di otro paisnan manera Merca, Hulanda, Inglatera, China, Brazil y Korsow.

Diadomingo lo cera cu e anochi di ceremonia di premio unda lo saca e ganadornan di premio publico pa pelicula largo y cortico. Pa e programa detaya di tur e actividadnan y peliculanan por bishita www.playafilmfestival.com.

E festival di cine di Playa ta posibel danki na e sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, VNO, Cede Aruba, Setar y Smart & Fast Cargo. Tur e actividadnan lo tuma luga na Ateliers ’89 na Dominicanessenstraat 34, situa net schuin tegenover di Maria College Mavo.