Diadomingo ta drenta na vigor SHELTER IN PLACE solamente pa bo sali for di bo cas cumpra cos of haci ehercicio

Relaciona cu e casonan positivo a sigui aumenta den nos personanan local, Prome Minister di Aruba Sra Evelyn a menciona cu esaki ta pone cu nos mester subi e medidanan un poco pa mantene e situacion bou di otro. A tuma e decision cu anochi di diasabra pa diadomingo ta introduci e medida, Shelter in Place, esaki ta nifica cu e ciudadano ta prohibi pa sali for di su cas, no por sali mas solamente pa algun excepcion cumpra y busca cos, pa bo alimenta, sigura bo mes.

E persona por sali for di su cas bay cumpra cos na supermercado, botica, dokter. E persona por sali for di su cas pa haci ehercicio lanta, core pero mantene distancia di dos meter for di otro.

Claro restaurantnan cu tin delivery por trece cuminda pabo te na bo cas pa bo sali busca esaki. Si bo ta traha na un di e instancianan esencial bo por sali for di bo cas. Y definitivamente ta cera frontera pa tur nos residentenan diadomingo.

