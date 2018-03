Diadomingo awo un biaha mas lo tin mercado Santa Rosa

Bo ta wardando riba Mercado Santa Rosa? Awel esaki ta e weekend cubo tabata spera. Diadomingo awo nos ta wardabo aki mes na Sant Rosa cu nos mercado cu ta cuminsa for di 8’or di mainta y ta bai te cu 1’or di merdia. Nos ta bai tin diferente tento di nos producto local na benta especialmente na nos bishitantenan.

Nos mercadonan ta bon bishita for di mainta trempan prome cu e benta cuminsa oficialmente. Bishitantenan for di tur skina ta yega pa asina probecha di e productonan fresco cu tin obtenibel. Nos mercado taconta sigur un biaha mas cu remedinan di tera produci pa nos hendenan local. Remedinan di tera cu ta data for di siglonan pasa cu nos grandinan tabata prepara. Awendia hopi ta e yiunan cu a tuma e receta aki na nan conocimento y asina sigui cu esaki di cual awendia a bira un tradicion.

Otro di e prductonan hopi gusta ta e habon nan cu ta wordo traha awor den diferente fragancia. Holorna agradabel pabo por tuma un bon baño y laga bo piel bon protégé cu e habonnan aki. Tin tambe Body Lotion y Body Scrub pa esnan cu gusta cuida nan piel. Productonan di Aloe sigur hopi gusta tanto pa Cabey y Cutis traha pa mesun hendenan local. No papia mes di obranan di man e biaha aki cu diferente manera casnan tipico Arubano miniatura.

Un biaha mas nos ta bai tin den nos mercado bishita di “Cunuco Aruba Dushi Tera” cu semper ta bin cu algun cosecha fresco pa benta durante di nos Mercado Santa Rosa. Nos mercado ta bon conoci tambe pa matana ornamental hopi ta gusta pa asina hasinan hogar mas bunita. Lo bai tin matanan di fruta tambe disponibel.

Pa esnan cu ta gusta cosnan dushi durante di un Thee of Cofie lo tin diferente sabor di Bolo, Drigidek, Mancaron, Koeki y Dulce di Lechi. Cushina no ta cos di papia mes di bon surti cu e lo bai ta cu Galiña Stoba, Cabrito Stoba, Keri Keri, Calbas Stoba, Pisca Gesmoor y Sopi.

Nos ta hasi un apelacion na tur hende pa yega trempan pa asina setup bo tent mirando cu e biaha aki nos Mercado Santa Rosa ta cuminsa 8’or di mainta

Diadomingo awo 25 di Maart nos ta wardabo pa pasa un rato serca nos for di 8’or di mainta te cu 1’or di merdia y disfruta di nos mercado.

