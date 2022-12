Diadomingo awo, 18 di december, cuminsando net despues dje final di mundial pa 3’or di atardi, e famoso y mundialmente conocido Domino Square Garden lo cera su temporada 2022 cu broche de oro cu e ya clasico torneo “NOS cu NOS”. Un evento cu tur simpatisado y fanatico fiel di Domino Square Garden no por perde! Manera di custumber, chef Han lo treat tur su fiel amigonan ariba un berdadero festival di pasaboca y ham horna completamente gratis mientras cu un y tur ta entretene nan mes cu e ultimo bataya di domino entre nan mes, e ya famoso clasico “NOS cu NOS”.

E aña aki, atrobe lo ta bay t’ey esnan cu henter aña a frecuenta y bataya otro aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha. Guynan cu no por mira un piedra di domino cu wowo, cu ya nan ta cla pa bay guera manera Dr. Tico Dirksz, Meneer Sneek, Sunny, Tony Trimon, Chiks, Prof. Yoyo, Dr. Mobuto, Grandmaster Jeff, y last but not least, e guy cu tempo e tabata duna les di domino na Alemania tabata conoci como “Herr Steinflicker”, e unico hungado di domino cu nivel di magnesium mas halto na Aruba!

Mas cu logico, algun dje heroenan di antaño dje clasico “NOS cu NOS” t’ey duro duro pa mustra cu ainda nan ta spanta un balente! Djakanan di caña manera Salomon “ken a manda’mi” Heyden, “Luquitas” Croes, Djo “hala waya” Giel, Dr. Osbaldo Croes, Ronald “De Vliegende Hollander”, Tinchi “dal un slok” Flanegin, y last but not least Tico “Satelite” Velasquez!

Shonnan, manera di custumber tur fin di aña, tur amigo y simpatisado di Domino Square Garden ta mas cu bon bini. Entrada semper ta por nada y e ham horna y otro pasapalo ta completamente gratis. Bini un bini tur pa despedi di temporada di domino 2022 na ordo, cuminsando diadomingo awor 18 di december pa 3’or di atardi, net despues dje ultimo fluit di mundial na Qatar.