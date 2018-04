Diadomingo awo lo ta e 38 edicion di Fiesta Rotaria

Miembronan di Rotary Club of Aruba ta cla pa e popular Fiesta Rotaria cu lo tuma luga Diadomingo awor dia 15 di April. E aña aki tambe Fiesta Rotaria lo tuma luga na e parking lot di Stadion Guillermo Trinidad. E portanan lo habri pa 10’or di mainta y manera tur aña ta spera un multitud grandi di trempan caba.

Na Fiesta Rotaria lo tin diferente standnan na unda e publico presente por cumpra diferente articulo na hopi bon prijs. Lo tin un seccion di “hardware” y articulonan pa cas. Tambe lo tin un stand special pa computer y articulo eletronico. E aña aki tambe tin e posibilidad pa cumpra bo matanan, esaki ta un stand sigur hopi popular. Den e seccion di supermercado lo tin diferente comestibel na benta. Pa tur gusto lo tin algo sigur na Fiesta Rotaria. Lo tin standnan na unda por cumpra buki, joyas y paña. Boluntario y miembro nan di Rotary Club of Aruba lo ta cla pa yuda.

Adicional lo tin un seccion special pa nos mucha nan cu diferente actividad manera diferente dino jump. Bo por pasa purba bo suerte na e “wheel of fortune”, na unda pa un prijs hopi atractivo bo tin chance di gana diferente premionan.

Bar y cushina lo ta bon surti cu diferente standnan di cuminda y bebida. Manera tur aña Rotaract Club of Aruba lo tin su stand di “Aruban Delights” cu e famoso sanger yena, pastechi, kroket y cosnan dushi manera bolo, batido di fruta y lemonade.

Fiesta Rotaria ta programa pa caba 6’or di atardi. Durante dia lo tin diferente entretenimento pa tur esnan presente entre otro e banda ‘NFUZION y hopi sorpresa mas!

Na final dia Fiesta Rotaria lo saca e premionan di e rifa cual ya ta bon conoci pa nos comunidad Pa solamente Afl. 25,- pa ticket bo por gana un di e 12 tremendo premio nan cu como prome premio un Suzuki Gran Vitara nobo nobo. E bukinan di rifa ya ta obtenibel cerca tur miembro di Rotary.

Presidente Gerardo Oduber ta comenta cu e ultimo preparacionnan ta bayendo hopi bon y kier a invita e comunidad di Aruba pa pasa Fiesta Rotaria cual ta e evento di mas grandi di Rotary pa recauda fondo. E fondonan aki lo wordo reparti entre diferente fundacionnan y organsacion den nos comunidad.

