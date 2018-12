Diadomingo awo ban uni y celebra Dia di Derecho Humano.

Fundacion Ban Educa y Prepara, derecho humano, trato igual y zero discriminacion, kier a recorda henter E Pueblo di Aruba riba nos actividad diderecho humano cu lo tuma lugar diadiomingo awor dia 9 di December pa huntu nos celebra Dia di Derecho Humano 2018.

E aña aki cu ta nos di dos annual nos a pone como e lema:

“Ningun persona mag di ta sin derecho”

E dia aki lo bai ta un dia historico pa nos muchanan. Pesei nos ta pidi pa mayornan trese e muchanan pa nan por ta parti di e celebracion aki. Tur anja nos ta laga nos muchanan forma parti di Carnaval. Carnaval ta un tradicion cultural di nos pais. Nada contra di Carnaval. Muchanan ta gosa di Carnaval apesar di hopi problema cu carnaval ta trece cun’e pa loke ta trata social.

Pero Derecho Humano lo haci un diferencia den e mucha su bida. Ora cu bo yega cu e mucha na Santa Teresita Center y e mucha mira cu huntu cu Massive Brassband nos ta kla pa gosa riba caja lo bai puntra si ta un actividad di carnaval ta bai tin. Abo como mayor lo conteste cu no, awe tin un celebracion di derecho humano. Abo como mucha tin derecho di mucha, mami tin derecho como muher, papi tin derecho como hende homber, mami y papi tin derecho como trahador door cu mami y papi ta traha y abo como mucha tin derecho riba educacion pesei bo ta bai skol pa wordu educa y asina e mucha ta bin compronde hopi mas pa loke ta derecho humano. E splicacion ta continua unda ta splica e mucha cu tur mucha tin mes derecho. No mag di descrimina ningun mucha ni tampoco mag bully otro. Tur mucha mester hunga bon, tin bon amistad y mester tin respet pa otro pasobra awe bo ta un mucha pero majan e muchanan ta esnan cu lo bira e homber y muher majan, e trahador majan y tambe un dia lo bira mama y tata majan. TRata otro bon y corda cu nos tur ta igual. Tanten cu bo ta na bida e derechonan den nos constitucion ta keda bo derechonan y ningun persona mag di kita bo derecho, nenga bo oportunidad den bida y stroba bo den bida. Nos tur tin derecho y ningun persona mag di ta sin derecho.

Derecho Humano ta: Sin mira rasa, creencia, color, edad, genero, sexualidad, nacionalidad, idioma cu bo ta papia, color politico, condicion fisico. Pa kiko e palabra “Sin mira”? pa motibo cu ningun di e puntonan aki ta e motibo pakiko a crea derecho humano. Derecho humano a wordu crea pasobra nos ta humano y como humano nos tin derecho riba tur loke e pais ta brinda na e bienestar di e ser humano y e leynan aki ta mara tambe cu e proteccion di e ser humano. Esun cu mira e puntonan aki y nenga e ser humano su derecho cu e tin, ta robes bezig. Loke si nos tin cu “Mira” ta e tratonan cu ta inhustu. Nos tin cu “Mira” actonan cu ta contra di ley. Ta e actonan cu ta contra di ley ta haci danjo na e ser humano. Actonan manera tur tipo di violencia, tur tipo di abuso, no mag discrimina, no mag bully, tampoco no mag comete actonan manera mata, horta y destrui un otro ser humano. E actonan aki nos tin cu para contra di nan. Ta hopi importante pa nos sa cu unda cu nos bai den mundo, como ser humano den e mundo nos derecho ta keda igual. Nacion Uni a jame derechonan universal. No mag trapa ni mag nenga e ser humano su derecho cu e ta titula pa e tin pa e solo hecho cu e ta un ser humano. E articulonan ancra den ley ta pa un y tur.

Nos ta start sali 5 pm for di Santa Teresita Center San Nicolaas unda cu Massive Brassband lo compania nos den e selebracion aki unda cu e pueblo por cana, baila, bula y gosa riba su dia y nos lo haci esaki den e ruta cu ta e caminda di promenade san nicolaas jegando te na e retonde sigi te ora cu nos jega na YMCA San Nicolaas. Na YMCA San Nicolaas 6 pm e evento aki ta continua unda cu nos ta bai tin diferente orador pa papia riba e topico di derecho humano. Fundacion Respeta mi lo papia riba derecho di muchanan, Sra Sandra Brown lo papia riba derecho di hende muher, Fundacion hende homber lo papia riba derecho di hende homber, Sra Michele Brooks lo papia riba derecho di trahador. Nos tin un bon programa hinca den otro y lo tin benta di snacks y non alcoholic drinks. Por sigi nos riba nos facebook page Arubahumanrightsforall, por tuma contacto cu nos tambe via cellular 593-3156 of email: [email protected]

Un Aruba Uni y bon informa lo haci un diferencia pa nos Futuro Generacion.

Comments

comments