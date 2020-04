Diabierna y diadomingo tur luga ta keda cera na Aruba

E Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes diamars anochi den un conferencia di Gobierno relaciona cu updatenan pa cu COVID-19 a informa cu nos ta drentando den e dianan di fiesta di semana santo, y e crisis team a tuma e decision pa bin cu medidanan pa e dianan nos dilanti.

Diabierna cu ta bierna santo y diadomingo cu ta di pasco grandi tur cos ta cera na Aruba. Unico excepcion ta busca gasoline, botica y dokter, y luganan cu por busca cuminda of trece cuminda na bo cas. E mandatario a menciona no ta bay tin nada di bay lama e dianan aki tanto pa bay den grupo y no tin excepcion pa famia. Tabata tin excepcion cu famia di tres por a bay, pero e dianan aki di fiesta lo ta mas extrictamente. Ta dianan di riesgo p’esei a bin cu e reglanan aki. Diasabra mainta e cosnan por bay un poco normal, no bay abusa den rijnan largo y diasabra anochi 9 or TDQ ta cuminsa te cu diadomingo mainta y dialuna mainta pa 6 or cosnan por bay normal pero cu control y no abusa esei ta e palabra di Prome Minister di Aruba.

