Diabierna merdia 2’or, Hues di Hulanda lo dicta sentencia den e caso Avestruz contra 12 sospechoso.

MAS NOTICIA ta na altura cu den comunidad tur hende ta papia kico lo bay ta e sentencia pa Benny Sevinger y e otro sospechosonan.

Aña pasa dia 10 di November 2022, Fiscal a baha pisa den caso Avestruz. Fiscal a bisa cu e caso aki mester ta un señal bon cla pa TUR cu ta traha den Gobierno pa no haci corupcion. Corupcion ta castigabel pa ley. E sospechosonan: Sevinger, Biemans, Harms, Every, Nuñez, Werleman, Mansur, Susebeek, Abath, Richardson tabata presente den sala di Corte pa scucha e exigencia di Fiscal. Arends y Winterdaal no tabata presente.

SEVINGER A LAGA AMIGONAN BIRA MAS RICO

Fiscal a bisa cu e caso Avestruz ta mustra cu un minister, Sevinger, a laga su amigonan bira mas rico. A duna previlegio na algun cu a gana miyones. Segun Fiscal, esaki no ta algo cu a sosode solamente na Aruba sino henter Antiyas Hulandes. Tin sentencianan di casonan cu a sosode na otro paisnan den Antiyas Hulandes.

NO TIN PERSECUSION POLITICO

Fiscal a bisa Hues cu e persecusion contra e personanan aki ta solamente pasobra nan a haci algo contra ley. No tin nada di persecision politico. El a bisa cu Ministerio Publico y Landsrecherche a haci nan investigacion intachabel.

GRUPO PREVILEGIA PA HAYA TERENO

Fiscal a bisa cu e sistema di erfpacht na Aruba ta hopi tranca. Por dura añas promer cu un hende por haya reaccion riba su peticion pa un tereno. Via DIP mester haci peticion. Sinembargo un grupo chikito ta haya loke nan kier via Sevinger. Sevinger tabata firma e peticionnan y manda pa DIP. Na opinion di Fiscal, ta hopi miyones di florin e grupito a gana sin haci mucho gasto.

PONE BESLAG RIBA 2.4 MIYON FLORIN DI SUSEBEEK

Fiscal a mustra cu Susebeek a haya erfpacht y algun dia despues a bende esaki pa 1.4 Miyon Dollar. Fiscal a bisa cu a laga pone beslag riba e placa aki cu tabata riba un cuenta bancario den exterior.

GRUPITO A GANA HOPI PLACA

Fiscal a mustra cu Mansur di e proyecto Lisner a haya 1.3 miyon dollar. Werleman casi 1 myon dollar y Nuñez 800 mil dollar di e proyecto Damira. Lisner y Damira a wordo cumpra door di e grupo Donadi pa 3.5 miyon dollar. Arends cu e proyectonan Doushant y Elenath a haya 750 mil florin. Fiscal a bisa cu e sospechosonan aki ta laga mustra cu lo bay haci un proyecto y ta haya erfpacht y despues ta bende esaki pa hopi placa. Fiscal a bisa cu Harms y Biemans realmente a realisa nan proyecto. Pero otronan no. Landsrecherche a logra descubri esaki. Abath y Every a yuda Sevinger. Na opinion di Fiscal, Sevinger a malversa 11 mil florin di Fundacion Curazon Berde pa paga pasashi pa su señora viaha hunto cu Sevinger.

BIEMANS LIBER DI TUR ACUSACION

Fiscal a bisa Hues cu e ta pidi pa declara Biemas liber di tur acusacion. E ta haya cu Biemans doño di Bucuti a pidi expansion di erfpacht pa traha un cushina nobo. No tin nada irregular a sosode aki.

CASTIGONAN EXIGI

Fiscal a exigi 5 aña di prison y 10 aña sin por postula como politico contra Benny Sevinger.

Fiscal a exigi pa Susebeek 4 aña di prison kitando e 34 dianan cu e tabata sera y cu e 2.4 miyon florin lo keda confisca.

Fiscal a exigi 3 aña di prison pa Arends, kitando e 46 dianan cu e tabata sera. Tambe Fiscal a exigi un boet di 25 mil florin.

Fiscal a exigi 2 aña di prison pa Nuñez, Werleman y Mansur. Tambe Fiscal a exigi 25 mil florin di multa pa cada un.

Fiscal a exigi pa Abath 6 luna di prison, kitando e tempo cu e tabata sera.

Fiscal a pidi pa declara Winterdaal culpabel pero no ta duna castigo.

Fiscal a exigi pa Richardson, castigo igual na loke e tabata sera y 2 luna di prison condicional y 2 aña di prueba.

Fiscal a exigi pa Every, castigo igual na e18 dianan cu e tabata sera. Tambe a exigi 160 ora di trabao pa comunidad.

Diabierna 14 di April 2023 pa 2’or di merdia, Hues lo dicta sentencia y henter comunidad lo haya sa kico ta e castigo.