Diabierna e Jackpot di “Mega Plus” ta 700 mil florin

E jackpot di Mega Plus, cual bo por gana solamente ora “upgrade” bo ticket di Mini Mega agregando 2 florin, a keda aden diamars ora cu nan a gana e 1 miyon florin di Mini Mega so.

Awe e jackpot di Mini Mega ta cuminsa bek na 250 mil florin, mientras hunto cu Mega Plus di 450 mil florin, e jackpot total ta bira e suma di 700 mil florin pa sorteo di awe nochi. Pa bo gana e tremendo suma aki ta facil.

Kies bo 4 numbernan for di 01 te cu 30 y bo ta kies bo Mega Ball for di 01 te cu 15, si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta puntra bo rebendedo pa un loco y asino bo ta den wega pa bira e feliz ganado(ra) di e jackpot di 700 mil florin cu Mega Plus.

Lotto ta tambe ta ofrece bo e oportunidad pa cumpra bo weganan di Lotto online. Bishita www.lottoaruba.com y traha bo cuenta di hungado y upload bo ID Valido. Asina cu bo cuenta di hungado wordo aproba, bo por bishita nos oficina di Lotto of un rebendedo pa pone fondo na bo cuenta di hungado.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

Comments

comments