Diabierna e anochinan grandi di Love Festival ta cuminsa

Mientras cu e programa di actividadnan a inicia ya caba for di diaranson anochi cu un tremendo fiesta den Heart Café, e prome di tres gran atardi/anochi di Love Festival 2017 ta cuminsa awe diabierna 3 di november. E festival ta yega asina na su di cuater edicion cu un version hopi mas amplio di loke ta idea pa trece energia positivo, musica y arte hunto.

Un di e atraccionnan principal di e aña aki, esta e DJ Roger Sanchez, a yega Aruba diahuebs merdia y ta masha entusiasma cu e evento y pa comparti cu e publico local. E ta tocando diabierna pa cera e anochi y tambe diasabra atardi durante e pool party exclusivo na Renaissance Hotel. Admision pa e pool party ta solamente cu VIP Weekend Pass.

E tereno di Aruba Ports Authority a wak tur e dianan aki con cada un di e cinco stagenan ta lantando pa forma asina e Music Boulevard. Publico por drenta y disfruta di e musica di nan preferencia entre Techno, Love, Underground, Caribbean of House of Dolls.

Ademas di esaki, tambe por bishita e area di We Love Food Trucks Festival cu diferente opcion pa come y tambe Encanto cu lo ta e feria di artesanonan local exponiendo nan obranan di arte, producto y mas. Tur esaki ademas di e warm up parties na Gusto y Heart, Beach Parties na Reflexions Beach, Boat Parties y mas ta completa e e estupendo fin di siman di Love Festival 2017.

Entradanan no ta obtenibel mas na e stacionnan di gasolin CITGO, pero si atrabes di e website lovefestivalaruba.com y tambe na porta. Pa mas informacion di tur loke ta pasando y ta bay pasa, keda pendiente riba cuenta di Facebook y tambe Instagram.