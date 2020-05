Diabierna dia 15 di mei 2020: ultimo dia pa inscripcion na IPA

E profesion di maestro ta un di e maneranan di mas directo pa haci un impacto. Si bo ta un persona cu ta impulsa pa yuda esnan rond di bo, ser maestro ta contribucion sumamente balioso. Recientemente IPA a habri su inscripcion bek pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario y esaki ta cera diabierna dia 15 di mei 2020. E estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di scol preparatorio y of scol basico. Si bo ta desea di haci e estudio aki y ta un studiante den examenklas of graduado di havo, vwo of EPI (nivel 4) bo por inscribi. Tene na cuenta cu bo por inscribi solamente si bo ta cumpli cu e estudio previo di havo, vwo of EPI (nivel 4).

E rekisitonan pa inscripcion ta tuma luga via e e-mail marlene.britten@ipaaruba.com. Bo e-mail mester contene e siguiente documentonan:

• Comprobante di pago di inscripcion . E gastonan di inscripcion ta awg 75,-. Mester deposita esaki riba e cuenta di IPA cual ta 131214413 na Aruba Bank. Si bo persona no a cumpli cu e pago pa 15 di mei bo inscripcion automaticamente ta keda cancela.

• Den caso cu bo a gradua caba copia di bo diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4.

Si bo ta den examenklas di havo, vwo of mbo nivel 4 ta importante pa bo inscribi di awo caba mirando cu inscripcion ta cera 15 di mei 2020. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2020-2021.

Pa mas informacion por tuma contacto cu sra. Marlene Britten na e e-mail marlene.britten@ipaaruba.com of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’.

