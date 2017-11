Diabierna awor ora e dos rivalnan Royal Power y Monsters lo enfrenta otro

Serie final Play Off HEINEKEN di Aruba Softball Bond den categoria AA masculino ta inicia diabierna awor momento cu e dos eterno rivalnan lo topa otro den e gran final den un serie di best out of (5) pa determina ken lo bira campeon di Aruba pa cu aña 2017. Historia di e ekiponan aki ta bastante balansa cu e unico diferencia cu Royal Power ultimo aña nan desde 2014, 2015,2016 a sa di gana e serie final contra e mesun ekipo. Por a nota cu cada aña Pizza Hut Monsters a yega mas cerca y den 2016 e serie a bay 5 wega completo pa Royal Power por a mantene su titulo. E aña aki sinembargo segun por compronde riba caya cu un otro gay lo canta. Pizza Hut Monsters a reforsa cu algun hobennan talentoso cu hopi velocidad riba base y cu bon contacto cu e bala den combinacion cu esunnan mas experencia pa asina por hasi e diferencia. Hungadonan manera Julio Hernandez, Derward Ruiz, Richinell Matos, Jason Orman y Michael Fingal entre otro ta forma parti nan experencia. Den 4 encuentro cu e dos equiponan aki a topa otro den campeonato regular nan a sa di splits nan serie esta cada un tin 2 victoria y 2 derota den weganan entrenan. Royal Power di otro banda tin hopi experencia den weganan di playoff y no ta facil pa gana mientras nan tin poco mas profundidad den pitcheo den comparacion cu nan contrincante, speed, toke di bala y algun batiadonan di bastante poder manera Kelvin Silvania , Eldrick Dijkhoff y Kenny Hart pa nombra algun. Alabes un defensa hopi solido cu outfieldersnan manera Giandrick Lacle, Pilin Krosendijk y den cuadra franco Wouters entre otro ta forma e elenconan di Royal Power. E serie aki ta mustra un serie cu etiketa di bay tur 5 wega. Diabierna awor pa 715pm na veld di Dragon Hitters e prome wega lo tuma luga mientras pa 9pm mesun anochi lo hunga e di dos wega. Fanaticada boso ta keda cordialmente invita pa yega tereno bin disfruta di softball di nivel halto.