Diabierna awor dia 21 di October pa 6or di atardi MAS FM 105.1 FM situa na Sabana Blanco 70E lo tin su estreno di su programa estelar di Fin di Aña cual ta yama “ FIN DI AÑA CUMI” y ta invita henter e pueblo di Aruba pa ta presente na studio di MAS FM ya cu lo tin ambiente musical den encargo di Melodia, Las Unicas Fabulosas y Muchanan di Mama Rosa. Tambe lo tin un tent di Maga’s Kitchen cu lo bende Pastechi, Croquette, Pan Yena, Pan cu Ham Horna, Ayaka, Arros con Pollo, Piska Tempera, tambe Boca Dushi lo tey cu su mesa pa bende su tert di coco, pruim, bolo chateau, torta real y mas cos dushi. Lo tin un tent tambe cu cos di bebe pa refresca garganta.

George no ta desconoci den e mundo di radio y tin mas cu 30 aña den e mundo aki y pa hopi aña tambe tabata labora den programanan di Fin di Aña y un experencia Amplio y sigur pueblo di Aruba lo bai goza di un bon programa yena cu seccionann manera Pasco di Antaño, Receta, Storia, Pregunta, Historia, Entrevistañ, y lo mas importante hopi Musica.

E programa FIN DI AÑA CUMI lo ta tur dialuna, diaranson y diabierna di 6 pa 9 pm y den e luna di November Y December nos lo ta ON riba Diaranson via Diario TV.

Tambe un seccion bunita den e programa aki ta e parti di e MACUTO DI AMOR unda cu como oyente por nomina un persona pa gana un macuto di amor, si bo conoce un persona den necesidad, quisas un colega, amiga, bisiña , familiar mandanos nomber, address y number di telefoon y tambe bo nomber, address y telefoon y e motibo pa kiko bo ta nomina e persona pa gana un makuto di Amor, manda nos un e mail na [email protected] y asina bo tambe por nomina un persona pa gana un Makuto di Amor.

Aruba nos ta wardabo na studio di MAS Fm na Sabana Blanco 70E patras di Wayaca Service Station . Nos ta desea nos amigo Tio George tur clase di exito su prome programa di Fin di Aña “FIN DI AÑA CUMI”

Like e page di Facebook di “Fin di Aña Cumi” pa asina keda informa di tur loke ta pasa den e programa y mucho mas sorpesa.