Diabierna awor Jaguars lo enfrenta Lady Tigers den e gran final femenino

Serie final HEINEKEN Femenino di Aruba Softball Bond ta inicia diabierna awor. E dos equiponan cu a bataya te final esta Aruba Bank Lady Tigers lo topa Jaguars Vitamin Water den e gran serie final di best out of 5. Diabierna awor cuminsando pa 715pm e promer wega lo ranca Sali y mesora pa 9pm lo hunga un di dos wega y asina complementa e promer dos weganan valido di e best out of 5. Diasabra 2 di December pa 7pm lo hunga e di 3 wega mientras diadomingo 3 di December lo hunga wega number 4. Tur e weganan aki lo tuma lugar riba veld di Pos Chiquito. Si mester un wega desisivo lo opta pa hunga esaki diamars y asina determina cual equipo lo titula campeon di Aruba den categoria femenino. Jaguars den campeonato actual ta invicto pero Aruba Bank a laga sa cu den Play Off ta otro gay ta canta. Un cos ta sigur cu e weganan lo bay ta riba un bon nivel. Aruba ta keda cordialmente invita pa bin apoya boso equipo preferi. Softball Femenino den su recta final.