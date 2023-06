Desde e apertura di e campeonato dia 22 di April, ta 64 grupo a inscribi y participa tur fin di siman, den hopi ambiente . Pa e diabierna awor 23 di juni ta cuater grupo so a sobrevivi pa e final, pues nan tur cuater ta invicto.

Centro di Bario Brazil ta invita tur grupo di Mens Erger Je Niet LIVE, pa 8:00pm bin presencia e bataya entre: Eagle Giants, Keep On Walking, Fusion Girls & Boys y Exclusive pa campeon mundial .

Diabierna ta un grupo so ta bay keda Invicto di Aruba. Despues di tur e tiramento di “DOW” e famoso DJ di C.B.B ta bay SORPRENDE tur presente . Entrada ta un smile, pero mester ta uno masha grandi “Si”!!. No ta cos di perde. Danki atrobe na tur 64 grupo cu a haci e di 15 aña di Mens Erger Je Niet LIVE un exito .

Pa mas informacion por tuma contacto cu Eddy Dandlau na cell. 5662208