Diabierna awo lo ta premier di “Pakico Vota” na TeleAruba

Pakico Vota ta un programa dirigi riba decision pa vota dia 22 di September. E ta un serie di 7 programa, dirigi y produci pa Carolina Albertsz y cu ta bay keda transmiti na TeleAruba entrante 4 di Augustus 9.10 pm.

E produccion di e programa aki a tuma algun luna y tabata dirigi specificamente pa formula e preguntanan mas conciso posibel pa asina lidernan di e partidonan invita, por elabora riba nan programa. A scoge inicialmente e cuater partidonan cu segun encuesta e momento ey, lo a haya asiento den Parlamento.

Despues di varios deliberacion a yega na e siguiente preguntanan.

Criminalidad

1.Kico ta e prome paso cu bo partido lo tuma riba prome dia di gobernacion pa reduci/combati criminalidad cu ta afecta pueblo directamente.?

Paisnan mas pober ta score hopi abou den transparencia y hopi halto den corupcion. Lo contrario, paisnan mas rico, ta score halto den transparencia y abou den corupcion. Pa cua modelo bo partido ta scoge y con lo bo ehecut’e?

Economia:

Pregunta 1:

Con bo partido lo genera crecemento economico y riba cua sector?

Pregunta 2:

Gasto mas halto di Gobierno ta su personal. Tur instancia consultativo ta urgi pa reduci e gasto di personal. Bo partido lo haci esey. Si no, con otro.?

Educacion

Rendimento di nos enseñansa ta keda un reto. Maestronan ta lucha cu 30 mucha plus den klas. Poco scol tin assistent pa yuda nan.

Pregunta1:

Kico ta e solucion cu bo partido tin pa e problematica cu ta bay mas leu cu djis edificio?

Pregunta 2:

famianan ta desintegra; hopi hoben ta lanta sin structura. 4 di cada 10 hoben no tin diploma scol secundario, y ta drenta e area di crimen, adiccion y no ta productivo. Con bo partido lo atende cu e punto aki?

Salud Publico

Pregunta 1

Como pais Aruba ta gasta miles na gasto medico. E enfasis ta curativo. E sistema aki ta traha?

Con bo partido lo controla e gastonan medico y toch haci nos populacion mas saludabel?

Pensioen:

Pregunta 2

Un sociedad mas salud ta nifica cu ta biba mas largo. Fondonan di pensioen mester por wanta un peso di un sociedad cu ta birando mas grandi. Kico ta bo partido su ponencia riba fortificacion di nos fondonan di pensioen?

Integridad

Pregunta 1

Caso di fraude na landslaboratorio algun aña pasa, e caso di fraude na Setar ta ehempel di falta di integridad di trahadonan. Kico segun bo partido ta integridad y con por sigura henter un aparato publico integro?

Institucionnan

Constitucion di Aruba ta papia di Institucionnan cu mester yuda mantene bon gobernacion y transparencia. Pero uno importante cu ta Banco Central, no ta habri mes pa duna aclaracionnan.

Aruba no tin un Ombudsman. Con bo partido lo duna balor na institucionnan asina pa nan sirbi comunidad y no solamente interes di e gobernantenan?

Medio Ambiente

Pregunta 1

Bo partido lo mantene e R.O.P actual y lo ampli’e cu e R.O.P met voorschriften pa dun’e caracter definitivo? Kico bo partido ta considera como medio ambiente?

Desaroyo

Pregunta 2

Desaroyo Sostenibel ta cualifica como desaroyo economico cu no ta stroba e potencial di

desaroyo di futuro generacion. Con bo partido ta planea un desaroyo sostenibel, teniendo medio ambiente y naturalesa den consideracion?

Programa 7

Turismo:

Pregunta 1

Turismo ta keda e bastion di nos economia. Pero turismo tin retonan grandi. Nos kier mas

turista? Con ta keda mantene e industria aki sin cu e ta afecta e calidad di bida di nos na Aruba?

Fundacion politico transparente.

Pregunta 2

Tur campaña ta mesun cos. Partidonan ta priminti transparencia y cu kier ley pa partidonan

politico, pa asina sa e forsanan economico tras di cada campaña. Mester warda riba e ley? Cua ta bo sostenedo financiero mas importante?

Tur lider di e cuater partidonan invita, esta AVP, MEP, POR y RED a ricibi e preguntanan aki cu hopi tempo di anticipio, pa asina por alinea precisamente kico e plannan ta riba e temanan cu ta biba den comunidad.

E preguntanan a bay na e lidernan, mr. Mike Eman, mr. Evelyn Wever-Croes, Sr. Otmar

Oduber, y Sr. Ricardo Croes mas di 6 siman pasa.

Lamentablemente, lider di AVP, Sr. Mike Eman, despues di a pidi pa cambia e preguntanan,

cual no tabata posibel mirando e formato di e programa, a dicidi pa no participa. A keda cu e preguntanan si.

Como tal, productornan a dicidi na ultimo momento pa invita Raiz, e partido mas nobo, pa

contesta e preguntanan aki, y di e forma aki duna e partido mas nobo e oportunidad pa

comunidad conoce nan miho.

E formato di Pakico Vota ta basa riba contesta di e lidernan, sigui pa un analisis di parti di tres panelista, kendenan periodista Dilma Arends-Geerman, comerciante Hubert Dirks y periodista y productor hoben Ephrayim Odor.

Cada programa ta di mey ora, y manera a bisa caba lo keda transmiti tur Dialuna 10.10..pa

10.35 pm na TeleAruba, canal 13,23, pa 7 siman tras di otro.