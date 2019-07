Diabierna awo e ROP nobo cu lo ta vigente di 2019 pa 2029 lo keda concretisa

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a trece informacion dilanti di procesonan andando cu e Ruimtelijk Ontwikkelinsplan (ROP). E mandatario a informa cu unabes e Landsbesluit wordo firma e siman Aruba lo conoce un era nobo pa locual ta e plan di desaroyo teritorial aki na Aruba.

Proceso

Un proceso cu tabatin un duracion di mas cu un aña. Mirando cu e prome 10 añanan di ROP a termina (2009-2019), a extende esaki manera ley ta prescribi pa por yega na e fase final di e ROP nobo, te cu 18 di juli manera cu ta conoci. Pues, e proceso lo finalisa diabierna a traves di e Landsbesluit cu tincu wordo haci conoci.

E proceso ta uno cual a duna hopi publicidad cu colaboracion di expertonan di Advies Bureau RHO, a topa cu hopi stakeholders na diferente ocasion, NGOs, diferente consulta cu comunidad y conseho di diferente commission entre otro. A conduci cu yega na e punto cu e siman aki diamars 15 di juli, a entrega e Landsbesluit na Gobernador, pa por concretisa e proceso aki cu ta uno sumamente importante, cual ta e ROP 2019.

Importancia

Minister Oduber a splica cu durante e 10 añanan anterior, apesar cu tabatin un ROP, no a percura pa comunidad haya e informacion debido y educacion di kico por y kico no por den e ROP. Contraio na esaki, pa ROP 2019 Gobierno a cana e caminda di conscientisacion den comunidad den forma extenso! Por mira esaki refleha bek den e cantidad di riba 130 zienswijze cu a wordo entrega. Compara cu rond di 10 cu a wordo entrega pa ROP 2009.

Algo cu por observa tambe ta cu anteriormente no a pone accento debido na e respet cu mester tin pa ROP. Hopi biaha esaki tabatin di haber cu no tabata consciente di locual e ROP ta encera, y a hinca e propio ciudadano y departamentonan di Gobierno den problema.

Gabinete Wever – Croes a tuma esaki na serio y a percura pa ehecucion tuma luga manera cu ley LRO ta desribi. Hunto cu publicacion di e Landsbesluit diabierna awo, lo percura pa cada un zienswijze cu a wordo entrega conhuntamente cu conseho di Raad Ruimtelijk Ontwikkeling haya un contesta/ carta individual y percura cu e contesta riba cada uno wordo refleha den e ROP cu ta wordo publica. Pa di e forma aki comunidad den su totalidad por mira eora e contestanan cu tabatin riba diferente punto.

Finalisando ROP 2019, Minister Oduber a splic cu a continua tambe cu e trabounan pa loke ta e ROPV. A compromete como Gobierno cu lo percura pa tin e voorschriften, di acuerdo cu ley. Den esaki, e mesun proceso discribi pa ley lo wordo sigui y dentro di un pa dos luna, lo percura pa e concepto ta riba mesa. Pa despues sigui cu encuentro cu publico y stakeholders, conforme teminonan describi. Esaki lo conduci cu den e prome kwartaal di aña 2020 lo por pasa y aproba e ROPV. Salvaguardiando derecho di cada ciudadano y richtlijnen (guianan) di Gobierno, tambe lo ta hopi cla defini.

