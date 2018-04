Dia Publico Mercado Santa Rosa y Celebracion di Dia di Tera diadomingo

Tur cos ta cla pa nos Dia Pubico hunto cu Mercado Santa Rosa y celebracion di Dia

di Tera. Nos ta cuminsa for di 9’or di mainta y nos ta sigui te cu 3’or di atardi.

Nos ta hasi un apelacion pa mayan diadomingo for di mainta trempan tin personal di Santa Rosa pa asina esnan cu tin producto of otro cosnan pa trace por hasi esaki mas trempan posibel y pa pone tur auto na un sitio cu no ta strobe nos bishitantenan. Mesa y stul ta wordo poni manera semper di parti di Santa Rosa.

Manera menciona caba no sta cuminsa for di 9;or di mainta cu musica di Caha di orgel di sr. Nelson Sprok. Sigui cu musica di Dj. Merdia nos tin un dedicacion special pa nos Amigonan” di Santa Rosa. Aki algun baluarte lo bai wordo reconoci caminda esaki lo ta den presencia di minister. Sr. Chris Romero kende ta e minster encarga cu Sector Primario. Atardi nos lo sera cu Grupo di Betico pa asina tur nos bishitantenan por pasa un rato agradabel y los e pianan un poco.

No preocupa pa e muchanan pasobra nan tin varios fasilidad pa por pasa un rato dushi aki den Santa Rosa. Cuminsando cu nos “Cunuco Chabelito cu tin diferente beatia cu nan por admira. Dino Jump y Trampolin pa nan por disfruta y tambe nos tin un trein den forma di “bichi”pa keiro rond cu e muchanan.

No papia mes di nos cumindanan crioyo, productonan local, mata, Fruta y Berdura y hopi mas den nos mercado Santa Rosa cu Dia Publico y Celebracion Dia di Tera 2018 aki mes na Santa Rosa. Tur esaki diadomingo awo, mayan 29 di april.

