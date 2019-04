Dia Pedagogico di FPNM cu e tema ‘ AMI Tambe ta importante’

Fundacion Pa Nos Muchanan (FPNM) a organisa su di cinco Dia Pedagogico dirigi principalmente pa profesionalnan trahando den Centro di Cuido y Guia di Mucha na Aruba (Crèche y traimerdia). Dia Pedagogico ta un dia di estudio y tin como meta pa eleva conocemento di esunnan cu ta ofrece cuido na nos muchanan.

E tema e aña aki tabata, “Ami tambe ta importante, Taking care of myself so I can take care of others”. Mirando e hecho cu e lidernan tin un tarea sumamente importante y responsabilidad grandi, ta importante pa a lider como persona ta ok cu su mes pa asina e por brinda e cuido necesario na e muchanan cu e ta cuida. Un lider cu ta consciente di su mesun salud y cuido propio, lo por brinda hopi mas di su mes na e muchanan. Esaki ta importante mirando cu e lider ta forma un parti grandi den e mucha su bida. Mayoria mucha ta pasa mas tempo na Crèche cu su mayornan pa motibo cu mayornan mester traha. Pa es motibo aki ta asina importante pa e lider realisa cu su estado general tin influencia riba e clima pedagogico, experencia di e mucha den e Centro. Hunto cu mayornan e ta forma e base firme pa e muchanan den e Centro.

E dia a cuminsa cu un ‘motivacional speech’ di Leonardo Phillips cu e pone enfasis riba e importancia di bo rol como lider y pa kere den bo mes y bo habilidadnan como persona. Despues di esaki a sigi un introduccion chikito dor di e Team FPNM sigui pa un baile pa pone tur hende den movecion prome cu e workshops. E baile a keda encarga di Sra. Monica Peña ken a laga e lidernan move riba e cantica ‘ When Jesus say yes nobody can’t say no’. Despues di esaki a sigi cu e parti plenario.

Parti mainta 5 diferente workshops relaciona cu e tema a wordo ofreci, entre otro;

-“Con pa maneha bo bida personal y bida profesional” duna pa Dorilis Werleman, cual a ekipa e lidernan cu diferente ‘tips & tricks’ con pa mantene bo bida di cas y bida di trabou den balans;

– “Bo estado emocional ta den bo man” duna pa Enid de Kort cu a enfoca riba e reconocemento di disbalansa emocional den bo bida y con pa traha riba esaki;

– “Mi mente y curpa den harmonia” duna pa Shanti Augusta cu siña e lidernan e importancia di hala rosea medita y trankilisa y con esaki por wordo haci.

– “Using the power of emotions to boost your confidence” duna pa Jermin Bell caminda cu e lidernan a siña diferente manera con bo por uza bo emocion pa engrandece confiansa den bo mes.

-“Taking care of yourself” cu a ser duna pa Gady Kock cu a papia riba muscle testing y meditacion.

Parti atardi e lidernan a haya e oportunidad pa haya informacion y cumpra diferente mercancia cu ta relaciona cu e tema di dia. Organisacionnan cu a participa na e mercado ta: Purely Green; Alfresco; IBiSA; Curiousa; Footfit/Backstage; Maggy’s; Cosecha; Paper Sisters; Plaza Book Store.

FPNM kier a felicita e Centronan cu a participa na Dia Pedagogico 2019 y tambe gradici e cabesantenan y mayornan di e muchanan di e Centronan pa nan cooperacion pa asina e lidernan por a forma parti di e dia di estudio aki.

FPNM ta gradici Aruba Airport Authority, Quota International of Aruba, Setar NV Aruba, Aruba Aloe, Aruba Via Rentals , Marietje Printing y Maggy’s Aruba pa nan contribucion y pa nan tremendo servicio Tambe e instructornan y e boluntarionan di Universidad di Aruba pa nan tremendo trabao durante e evento.

Por ultimo FPNM kier a informa e diferente Centronan cu pa 2020, FPNM lo bolbe organisa Dia Pedagogico un bes mas y ta spera nan tur cu e mesun entusiasmo.

