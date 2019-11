Dia Nacional di Estudio di SAM tabata un exito

Recientemente Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), den cooperacion estrecho cu Centro pa Desaroyo Profesional Continuo (CDPC) di Instituto Pedagogico Arubano (IPA), a organisa un Dia Nacional di Estudio di Scol Arubano Multilingual (SAM) pa Enseñansa Preparatorio. E Dia Nacional di Estudio di SAM tawata un dia den cual e maestro- y cabesantenan a haya informacion tocante e ultimo desaroyonan riba tereno di idioma y comunicacion en general y e metanan nucleo di idioma y educacion di enseñansa primario di Aruba en particular. Tambe nan a experencia e contenido na nivel di actividad den klas den e forma pedagogico didactico cu e metanan nucleo ta trece cu nan, uzando parti di e material educativo specialmente desaroya teniendo na cuenta nos metanan nucleo y e contexto di nos muchanan. Sr. Carlos Rodriguez Iglesias, orador invita pa e Dia Nacional di Estudio di SAM, a duna un presentacion titula “Language and critical thinking” (“Lenga y pensamento critico”). Durante su presentacion Sr. Rodriguez Iglesias a papia tocante con lenga y pensamento ta bay man den man. El a papia tocante con e habilidadnan di pensamento critico no ta basa solamente riba e echo di ta critico y cu no mester siña nan solamente den enseñansa superior. El a splica cu pensamento critico ta un termino uza pa e educadornan pa describi e formanan di aprendisahe, pensamento y analisis cu ta bay mas leu cu simplemente memorisa y corda informacion y echo. El a menciona cu ta un termino general cu por aplica na un variedad amplio di proceso di pensamento. Den su expresion mas basico pensamento critico ta tuma luga ora un studiante ta analisa, evalua, interpreta of sintetisa informacion y ta aplica pensamento creativo pa formula un argumento, resolve un problema of yega na un conclusion.

Sr. Rodriguez Iglesias tambe a menciona cu siñamento di lenga ta un responsabilidad comparti. E responsabilidad di aprendisahe di idioma ta comparti door di studiante, mayor, maestro y comunidad en general. Studiante ta rekeri oportunidad continuo pa uza lenga den tur su formanan. E oportunidadnan pa siña idioma ta presente nan mes na cas prome y ta extende na medida cu e muchanan ta move den comunidad en general. Scol ta proporciona e entornonan den cualnan e studiantenan ta sigui desaroya e conocementonan, habilidadnan y strategianan linguistico pa logra e obhetivonan personal, social y academico. Desaroyo di lenga ta responsabilidad di tur e maestronan.

No por keda sin menciona cu e presentacion di Sr. Rodriguez Iglesias tawata hopi interesante y alabes mester bisa cu e encuentro completo a bay den un esfera superpositivo y den un ambiente trankilo y supereducativo. Tur e scolnan a ricibi henter e contenido uza riba e dia aki den forma digital, pa di e forma aki realisa nos metanan di digitalisacion y sostenibilidad. E feedback di e participantenan tambe lo wordo tuma den forma digital. P’esey ta haci un apelacion na tur hende cu tawata presente e dia aki pa duna nan feedback acudiendo na e siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuh4uKIbJrEtJM8nVGyWf6MqrZaDj2duF9NLq0rBFAx Hfvw/viewform

