Tur aña riba dia 31 di mei ta enfoca riba e consecuencianan di humamento pa bo salud. Humamento y uzo di tabaco ta aumenta e posibilidad pa bo haya cancer. Tambe si abo no ta huma pero esnan rond di bo si, esaki ta expone abo na e posibilidad di haya cancer. Riba e Dia mundial sin Tabaco ta encurasha esnan cu ta huma pa pasa un dia sin huma of pa stop completamente cu humamento. Tambe na pia di trabou esaki ta importante. Tin diferente forma cu por encurasha un hende na trabou pa stop di huma of pa sikiera huma menos. Por bin cu un maneho di humamento y tambe por uza e bedrijfsarts pa encurasha e trahadornan pa huma menos of stop di huma y hiba un bida mas saludabel. E instancia Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) ta trece dilanti cu pa reduci e posibilidad riba cancer ta importante pa no huma of sikiera rebaha e tempo cu bo ta den cercania di hendenan cu ta huma. Nunca ta laat pa stop di huma. Uzo di tabaco ta ocasiona como 86% di tur caso di cancer na pulmon y ta aumenta e posibilidad pa haya e sigiente tiponan di cancer: Cancer di pancreas, Cancer di matriz, Cancer di blaas, Cancer di pecho, Cancer di tripa, Cancer di higra, Cancer di stoma, Cancer di boca, garganta y strottenhoofd, Cancer di riñon y Cancer di slokdarm. Koningin Wilhelmina Fonds Hulanda ta enfatisa e consecuencianan negativo di humamento riba nos salud. Hopi hende ta kere cu humamento por ocasiona solamente cancer di pulmon y e berdad ta cu den 86% di e casonan di cancer na pulmon e personan ta un humado pero humamento por ocasiona mas tipo di cancer y ora bo stop di huma e acto aki ta reduci e posibilidad pa haya cancer.

Otro desventahanan di humamemto

Humamento ta dañino pa bo pulmonnan y por trece tur sorto di complicacion manera entre otro COPD. Tambe bo curason y adernan ta haya consecuencia di e humamento. Alabes bo cuero por bai atras y mustra biew y bo djientenan y huñanan por cambia di color. Si bo ta na estado humamento por pone cu bo ta haya e baby mas trempan y asta bo por haya un miskraam. Hendenan cu ta huma ta muri un promedio di 10 aña prome cu otro hendenan. Na Hulanda so caba tin como 20mil morto pa aña a consecuencia di humamento. Esey ta mas morto hunto compara cu e cifranan di morto pa uzo di droga, alcohol, crimen y accidente hunto. Pa e motibo aki Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta enfatisa riba tres punto importante: Come Saludabe, Move mas y Biba Saludabel. Si bo kier haya mas informacion semper bo por pasa na nos Centro di Informacion na Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na Playa, durante ora di oficina. Tambe por bishita nos facebookpage Koningin Wilhelmina Fonds Aruba y nos website www.kwfaruba.org

