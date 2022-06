E asamblea general di Nacionnan Uni (UN) a declara oficialmente cu dia 17 di juni ta e Dia Mundial pa Combati Secura y Suelonan Degrada. Locual na Ingles nan a yama World Day to Combat Desertification and Drought. E obhetivo di e observacion ta pa eleva conscientisacion di e retonan asocia cu secura. Tambe cu e solucion ta den e man di comunidad y cu participacion activo y cooperacion na diferente nivel nos ta atende cu e reto di secura. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta colabora cu e parti di conscientisacion riba e tema. No ta importa ki parti mundo bo ta biba, paso e consecuencia di secura y suelonan degrada ta concerni nos tur. Globalmente 23% di e suelo no ta productivo mas. 75% di e suelonan (teranan) na mundo a cambia di nan estado natural pa mas tanto uzo di agricultura. Aki na Aruba nos clima ta uno di secura y cu reto di scarcedad di awa. Nos mester cuida nos suelo pa e ta den bon condicion y no kita matanan of suelo cu ta inclui piedranan cu ta yuda combati erosion.

Ora cu nos ta papia di suelo degrada esaki ta consecuencia di rosamento, erosion acelera, cambio di clima y ta resulta den perdida di biodiversidad. E procesonan aki ta consecuencia di actividadnan humano caminda e suelo tin necesidad di restauracion pa asina yuda combati cambio di clima y brinda servicionan pa yuda e biodiversidad y humanidad ainda mas. Un maneho mas sostenibel di e suelonan ta necesario pa contra aresta e suelo degrada. Un decada di suelonan degrada por trece dañonan ireversibel, pero un decada di suelonan restaura tambe ta trece un cantidad di beneficio na bienestar di hende, naturalesa y medio ambiente.

E obhetivo di conscientisacion pa e dia observa aki den 2022 ta pa demostra cu hunto nos lo por sali di e problematica di suelonan degrada pa suelonan saludabel. Cu conscientisacion pa combati secura y suelonan degrada ta yuda crea mas accion pa proteha y restaura areanan natural, asina tambe yuda cu e avancenan pa alcansa e 17 metanan di desaroyo sostenibel di UN (SDG’s).

Unda nos ta awo?

Na Aruba, tin limitacion na espacio pa tereno destina pa cas of otro practica manera esun di plantamento. E practica di rosa tereno completo ta uno anticua y cu consecuencia pa e suelo y medio ambiente. Kitando matanan y e capa di suelo of cobamento ta acelera e proceso di erosion cu ta degrada e suelo ainda mas. Por pensa riba esnan cu ta kita mata (corta) y saca piedra cu ta wanta e sedimento di teranan den areanan natural sin cu tin permiso of autoridad. Esaki no ta permisibel, tampoco e ta di aplaudi. Si bo ta stima naturalesa y tambe bo pais y ta desea di wak bo generacion disfruta di locual abo tin awor, lo bo no haci practicanan cu ta destrosa naturalesa.

Kico ta e solucionnan?

Como individuo bo por yuda cu e conscientisacion di e tema, comparti informacion cu otronan asina nos no bira un pais cu suelonan degrada. Cambia bo habitonan y comparti bo accion pa combati suelonan degrada. Bo por planea con pa conserva awa, un mihor maneho pa uzo di awa asina mitiga e impacto di suelonan degrada. Establece un campaña pa un sistema di agricultura cu ta abou den consumo di awa necesario pa e matanan crece y produci. Aki tin algun sugerencia pa yuda combati suelonan degrada. Planta mas matanan local den bo cura, busca informacion di expertonan, yuda un organisacion pa sembra y planta, siña practicanan mas innovativo di agricultura,y siña biba den harmonia cu naturalesa. Recicla y re-uza awa, iriga eficientemente y reduci evaporacion di awa. Opta pa un dieta varia. Inverti den proyectonan cu ta promove rainwaterharvesting y /of solar-powered water pumps.

DNM ta desea cu comunidad Arubano ta mas consciente cu e uzo di awa y con ta anda cu e suelonan y re-establece nan relacion y amor pa naturalesa. E yamada na comunidad global ta pa hunto nos lo por sali di e problematica di suelonan degrada y secura. Pa mas informacion por bishita e campaña creativo cu meta di entretenimento, promovi pa United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), cu tin disponibel riba e plataforma www.droughtland.com.