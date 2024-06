Pa conmemora e di 30 Convenio pa combati Desertificacion y Secura, Nacionnan (UN) a oficialisa cu e observacion di Dia Mundial di Desertificacion y Secura extremo (Desertification & Drought Day) ta riba dia 17 di juni. Nacionnan Uni ta pone enfasis riba e importancia di solidaridad internacional pa atende cu e retonan di secura extremo y degradacion di suela, pues desertificacion. E tema pa 2024 ta “Nos Tera, un Legado pa Futuro”. ‘E tema aki ta reconoce e rol crucial cu e tera ta hunga den nos bida. For di apoya e ecosistemanan y biodiversidad te na sostene nos economia y comunidad. E meta ta pa encurasha transformacion pa un mundo cu suelanan mas sano y di biodiversidad halto.



Directie Natuur en Milieu (DNM) a bin ta tuma nota di nos suela y e temporada di secura ta uno extremo. Plantamento of mantene matanan na bida ta un reto. Tambe, ora tin yobida e awacero ta core y e tera no ta haya tur oportunidad pa absorba e awa. Esaki ta pone cu e suelo no tin suficiente humedad/awa pa provee matanan ora planta.Kico ta desertificacion? E ta e proceso di degradacion di tera den zonanan arido, semi-arido y medio humedo pa seco. E ta un menasa serio pa medio ambiente y desaroyo humano causando impacto negativo riba mas di 3 mil miyon di hende. Secura ta un otro menasa grandi cu ta contribui na degradacion di suelo (desertificacion). Cambio climatico ta aumenta e frecuencia y severidad di secura, poniendo presion riba recursonan natural cu ta depende di tera y awa.

E comunicado aki ta haci un yamada pa traha hunto pa combati e degradacion di suela y secura. Door di cooperacion y asistencia mutuo, nos por promove manehonan sostenibel di tera, aumenta capacidad di adaptacion na e cambio climatico, y sigura e futuro pa hende.

Aruba mester traha na combati e degardacion di suela esta desertificacion

Si, ta berdad cu Aruba no ta clasifica como un area di desierto, pero nos isla ta exponi si na efectonan di e desertificacion debi na su clima semi-arido y awacero inconsistente. Nos por atende cu e retonan aki door di implementa manehonan manera:

Maneha eficazmente e recurso awa pa conserva esaki.

Proteccion y restauracion di vegetacion pa reduci erosion di tera.

Promove practicanan di agricultura sostenibel cu ta conserva salud di tera.

Stimula desaroyo di suelo cu material organico.

Trahando hunto pa un futuro mas berde

Dia di Deserticifacion y Secura ta un recordatorio importante di e necesidad pa traha hunto pa un futuro mas berde y un biodiversidad saludabel. A traves di accion colectivo y solidaridad internacional, nos por mitiga e efectonan di e degradacion di suela y secura extremo y crea un mundo mas sostenibel pa futuro generacion.

Pa mas informacion tocante Dia Mundial di Desertificacion y Secura, por fabor bishita e website di Nacionnan Uni: https://www.un.org/en/observances/desertification-day.