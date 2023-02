World Wetlands Day, Dia Mundial di Zonanan Humedo ta ser celebra dor di Nacionan Uni riba 2 februari. E conmemoracion aki ta sirbi pa crea concientisacion pa e importancia di zonanan humedo.

Zonanan humedo ta sostene ecosistemanan vital y ta mantene biodiversidad y na Aruba ta inclui rooi, saliña, laguna, area di mangel, pasto marino (seagrass beds) y rif di koraal.

40 porciento di tur especie vegetal y animal ta biba of reproduci den zonanan humedo.

Zonanan humedo ta area cu un naturaleza rico y vital pa bida humano. Nan ta crucial pa agricultura y pesca, ta actua como fuente di awa, purificador y ta proteha nos costanan. Zonanan humedo ta e areanan cu mas dioxido di carbono ta captura for di atmosfera y cu ta deposita esaki como biomasa.

Por constata cu casi 90 porciento di e zonanan humedo a keda degrada, destrui of bay perdi. E perdida di zonanan humedo ta tres biaha mas rapido cu e perdida di boskenan.

Tin un urgente necesidad pa aumenta e concientisacion global tocante e importancia di zonanan humedo, para e perdida rapido y encurasha actividad pa restora y conserva e ecosistemanan aki.

TEMA PA 2023: TA TEMPO PA RESTORACION DI ZONANAN HUMEDO

E Secretariado di e Tratado pa Zonanan Humedo, the RAMSAR Convention on Wetlands, a invita un y tur pa uni na e mensahe pa 2023 pa World Wetlands Day, asigna como Dia Internacional dor di Nacionan Uni.

E tema pa 2023 ta “It’s Time for Wetlands Restoration”, esta “Ta Tempo pa Restoracion di Zonanan Humedo”, y faltando apenas siete aña mas pa cumpli cu e Obhetivonan di Desaroyo Sostenibel (SDGs), ta pura mes tin pa cumpli cu e restoracion.

E Decada di Nacionan Uni pa Restoracion di Ecosistema (2021-2030) ta un oportunidad grandi pa nos tur refleha riba e cambio necesario den con ser humano ta impacta medio ambiente- y e posibilidad pa restora ecosistema vital manera zonanan humedo.

Tin cu activa tur actor prinicipal den turismo y stakeholders y publico en general pa mobilisa un generacion completo pa e tarea di restoracion di zonanan humedo

Mester haci escogencia conciente pa minimalisa impacto riba zonanan humedo, y mangelnan en particular, educa y activa un y tur pa haci esfuerzo di restoracion di zonanan humedo.

Por pone metanan specifico pa restoracion di zonanan humedo y area di mangel en particular y promove practica di uso conciente y bon maneho di zonanan humedo.

SITUACION NA ARUBA

E problema principal di Aruba pa loke ta zonanan humedo ta e falta di un ordenanza nacional pa medio ambiente (Landsverordening Milieubeheer). Consecuentemente e obligacion pa haci estudio di impacto ambiental no ta regla pa ley y ta legislacion pa proteccion di naturaleza so por ser aplica.

Den e periodo 2005-2009 pa extende e periodo pa utilizacion di dump di Parkietenbos a designa gran parti di e area di mangel banda di e dump original pa ser converti den celnan pa dera sushi.

Den un tesis pa Bachelors Degree di 2015 di estudiante Rikkert Loosveld di University College Utrecht, titula “Improper waste management and the increasing threat to the Aruban economy. An assessment of adverse effects of antrhopogenic disturbances on the Parkietenbos mangroves of Aruba” ta documenta extensamente e daño haci y e contaminacion den y rond e mangelnan cu a keda na Parkietenbos y e ambiente marino di full e costa sur di Aruba pabou di e dump.

Construccion di e brug nobo pa Green Corridor Aruba, cu tawata rekiri pone pilon pa e brug meimei di mangelnan den e area proteha di Spaans Lagoen, registra como RAMSAR wetland segun e Tratado pa Zonanan Humedo, a kap mangel, pero a planta e equivalente di e area perdi di mangel back den e mesun area. Den e mesun area di Spaans Lagoen sinembargo a permiti construccion sin ningun permiso of estudio di impacto ambiental di e Balashi Cabins.

Den area di Pos Chikito y Savaneta a permiti kapmento di mangel pa casnan y proyectonan super luhoso pa turismo ser construi, mayoria di nan construi pa habitante/comerciante stranhero.

Na Santo Largo y Mangel Halto Gobierno tin planea pa amplia infrastructura pa ricibi turista, pero e embeyecimiento aki lo bay afecta negativamente e mangelnan den e areanan aki.

Den e area cu ta corre for di comienzo di pista di aeropuerto te cu dump di Parkietenbos a kap mangel tanto riba tereno di aeropuerto y pa ampliacion di e marina na unda tin un monton di yate y barco mara y a lo largo di Bucutiweg completo y e parti di costa dilanti Kas Paloma a permiti un free for all di construccion di pier, unda a construi meimei di mangelnan y a kap mangel na gran escala.

Hasta den e area cu ta corre for di Eagle Beach te e actual area for di Divi Phoenix te Hilton na otro banda di e caminda principal a kap mangel of altera tereno di mangel, y den full e banda pabou di Bubaliplas areanan di mangel a keda afecta pa construccion di e hotenan den e area aki.

Den e Landsbesluit di 5 mei 2020 (AB 2020, no.67) un cantidad di area nobo a keda declara area proteha y poni bou maneho di Fundacion Parke Nacional Aruba.

Segun ”Beheerovereenkomst tussen de Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) en het Land Aruba”, fecha 26 augustus 2019, FPNA ta obliga di crea beheerplannen, plan di maneho pa cada un di e areanan bou di su encargo, y segun articulo 11 (Beëindiging van de beheerovereenkomst) y articulo 12 (Goed vertrouwen) Gobierno ta asumi cu FPNA lo cumpli cu tarea acorda den e acuerdo.

Segun Landsbesluit inheemse flora en fauna, 8 augustus 2017 (AB 2017, no.48) den articulo 2, a base di articulo 4, inciso 2, sub a di Landsverordening Natuurbescherming (AB 1995, no.2) a declara tur cuater tipo di mangel na Aruba como especie proteha y segun articulo 6, inciso 2 di Landsverordening Natuurbescherming ta prohibi pa kita parcialmente, por completo of daña mangel.

Mester constata cu casi tur caminda ta viola proteccion di (area di) mangel, esta zonanan humedo.

E unico biaha cu FPNA a bay corte, hunto cu Fundacion Proteccion y Conservacion di Commandeursbaai y Vecindario (guia dor di Greg Peterson di Aruba Birdlife Conservation -ABC- y representa den corte pa e abogado ABC) contra un desaroyador di proyecto tawata den caso di Aruba Ocean Villas na Savaneta, unda supuestamente un area cu mangel tawata bou menaza.

Pero netamente e proyecto aki ta e UNICO na Aruba na unda NO tawata tin mangel promer cu e inicio di e proyecto, y ta hustamente restoracion di mangel a ser efectua dor di e desaroyador, y na unda e mangelnan ta completamente liber di impactonan negativo di desaroyo y actividad humano y pa colmo un extenso estudio di impacto ambiental a ser haci pa garantisa esaki.

Aki FPNA y algemeen directeur interino Norman Kuiperi y Greg Peterson a opta di ataca un proyecto local di ecolodge cu ta restora mangel en bes di bay tras di proyectonan grandi di hotel cu si ta impactando of a destrui mangelnan cu estudio di impacto ambiental deficiente/no existente.

Pues por tilda Greg Peterson di actua di mala fe y Norman Kuiperi di viola beheeroverkomst FPNA cu Land Aruba, ya cu pa NINGUN area fuera di Parke Marino, Spaans Lagoen y Parke Arikok tin beheerplan y NO ta actua den ningun proyecto contra destruccion di mangel debidamente.

Hustamente FPNA, DIP y DNM tin cu actua contra proyectonan cu ta afecta of daña (area di) mangel, y informa DOW pa para construccion, pero den practica esaki casi nunca ta sosode.

Pa por restora area di mangel aki na Aruba como zonanan humedo lo tin cu reconsidera e papel di FPNA y DNM y hasta reconsidera si ta mantene e Beheerovereenkomst entre FPNA y Land Aruba.