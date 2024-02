Dia prome di Maart nos ta celebra Dia Mundial di Yerba di Lama, un dia dedica na conscientisacion di e importancia di yerba di lama y e necesidad pa conserva nan. Yerba di lama ta matanan of flora submarino cu ta crece den awa costal riba superficienan rond mundo y na Aruba sigur. Nan ta hunga un rol crucial den salud di nos oceanonan y ta ofrece hopi beneficio. Directie Natuur en MiIlieu a publica aña pasa tur e sortonan di yerba di lama cu ta protegi di acuerdo cu nos leynan local Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna (AB 2017 no.48).

Tambe nos a informa tocante e sorto di yerba di lama cu ta invasivo. Den cuadro di e Dia Mundial di Yerba di Lama 2024 nos ta dedica atencion na e beneficionan di conserva e yerba di lama.

Biodiversidad: Yerba di lama ta duna cuminda y proteccion na un variedad grandi di bestia di laman, incluyendo pisca, cangreunan, turtuganan di laman y mamiferonan marino. Nan ta funciona como areanan cu sortonan ta bay ora cu mester rehabilta y e ta e luga unda piscanan chikito y otro especienan ta sconde pa crece. Asina yerba di lama ta contribui na salud di e cadena di alimentacion completo.

Cambio di clima: Yerba di lama ta warda carbon den suelo, yudando asina pa reduci e efectonan cu cambio di clima tin riba hende y mundo. Un hectar di yerba di lama por warda mes hopi carbon cu un mondi (boskque) cu matanan grandi caba.



Proteccion di costanan: Yerba di lama ta minimalisa e forza di ola y coriente di lama ora di mal tempo, asina ta proteha costanan contra erosion. Tambe nan ta hunga un rol importante den filtracion di awa y ta reduci posibilidad di awa contamina.

Ademas di nan importancia, yerba di lama ta menasa mundialmente pa actividad humano manera contaminacion di areanan costal, desaroyo den lama y na costanan y cambio di clima. Manera ta calcula, mas cu 30% di e superficie global di yerba di lama a disparce desde aña 1930.

Dia Mundial di Yerba di Lama ta un ocasion pa eleva e consciencia di hende riba e topiconan cu ta menasa e yerba di lama. Asina nos ta enfrenta e retonan y tuma accion pa proteha nan. Con nos tur por aporta na e bienestar y proteccion ta door di:



Siña tocante yerba di lama y nan importancia. Comparti informacion cu amigonan, famia y colega.

Sostene un organisacion cu ta traha pa conserva yerba di lama. Haci un dunacion of bira un voluntario di un organisacion local of internacional cu ta dedica na proteccion di yerba di lama of algo cu ta relata na esaki manera conservacion di turtugana e.o TurtugAruba.



Scoge sostenibel. Reduci bo desperdicio, uza menos awa y sostene negoshi cu ta compromete na proteccion ambiental. Tuma ehempelnan cu e metanan di desaroyo sosteninel ta propaganda.

Educa otronan di e peliger di contaminacion y demasiado desaroyo na costanan. Door di conscientisa tocante e impacto di nan escohencia, por contribui na un mihor futuro pa e condicionnan di areanan di yerba di lama y nos oceanonan.

Den e diseño por wak e sorto 𝙏𝙝𝙖𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙖 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙣𝙪𝙢 ta conoci na Papiamento como Yerba di Caña y na Ingles como Turtle grass. E nomber aki e ta haya pasobra e yerba ta e cuminda favorito di e turtuganan di lama. DNM ta haci un suplica na usuarionan di lama pa tene cautela. Na esnan cu tin boto, esaki por causa daño door di e propelernan cu ta kibra e yerbanan aki y sacanan di sedimento. Hende tambe ta causa daño door di ranca esakinan sin motibo. DNM ta stimula hende pa wak, saca potret y comparti bo experencia na lama cu otro hende respetando nos matanan protegi y ecosistema valioso.

Hunto nos por logra cu yerbanan di lama lo sigui florece y lo sigui ofrece e diferente beneficio cu nan ta brinda pa futuro generacion. Directie Natuur en Milieu ta spera cu e comunicado di prensa aki por yuda na aumenta e conscientisacion tocante Dia Mundial di Yerba di Lama 2024 y e necesidad di conservacion pa futuro.