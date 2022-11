Segun www.dia mundial del vegano.org, e origen di vegano segun su historia ta basa ariba un reunion cu a wordo haci na Inglatera, na unda Donald Watson y Elsie Shringley y otro personanan a discuti ariba e diferente dieet y estilo di bida relaciona cu animalnan.

Na 1944 pa prome biaha a bin cu e palabra “vegan” pa distingui entre e comprendemento di “no come carni”(vegetariano) y no usa ningun producto cu ta di origen animal (veganismo).

Apesar cu veganismo ya tabata existi caba pa hopi tempo no tabata tin un palabra pa difini e estilo di bida aki, cual tin como meta pa caba cu e uso di animalnan pa duna nos cuminda , entretenimento, paña, trabou y tur otro cosnan cu tin di haber cu explotacion di animalnan pa satisface e gusto di humanidad.

Di e manera aki conhuntamente cu e sugerencianan di tur presente specialmente Fay K. Henderson y su esposo a pensa ariba e palabra “vegan”. Despues di reunion aki na 1944 a wordo funda e organisacion “Vegan Society” y despues di hopi aña, na 1994 e presidente di Vegan Society, sra Louise Wallis a nombra e dia 1 di november, Dia Mundial di Vegano, cual fecha ta refleha bek ariba e fecha cu inicialmente e palabra “Vegan” a wordo origina.

Pues si nos compronde bon, e diferencia entre vegetariano y vegano ta cu e vegetariano ainda ta depende di algun alimento di bestia y no tin problema cu haci uso di materialnan di animal mientras cu e no consumo di carni. Sinembargo di otro banda, veganonan no ta consumi ningun tipo di cuminda di oregon animal y no ta haci uso di ningun material cu ta wordo fabrica cu partinan di animal, aki nos por pensa ariba tas y faha di cuero por ehempel.

