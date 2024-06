Diadomingo, dia 16 di juni cu ta dia mundial di Turtuganan di lama, Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a enfatisa cu tur e 6 especienan di turtuga di lama ta protegi pa e ley local Landsbesluit Bescherming inheemse flora en fauna. Ta trata di e especienan protegi: Caret (Eretmochelys imbricata), Cawama (Caretta caretta), Turtuga Blanco (Chelonian mydas), Drikil (Dermochelys coriacea), Kemp’s Ridley (Lepidochelys kempii) y e Olive Green Turtle (Lepidochelys olivacea).

Tur aña tin turtuganan di lama cu ta subi nos beachnan y ta enfrentando hopi reto di actividad di hende. Entre esakinan ta e mashinnan di motor manera boto y ‘waverunner’ cu no ta cauteloso pa cu e turtuganan di lama. Hotelnan tambe no ta cumpli cu e reglanan stipula pa cu ponemento y kitamento di e stulnan di lama cu turistanan ta uza riba beach. Otro factor cu ta hunga un rol den e ultimo temponan aki ta eventonan riba beach cu asina hopi uzo di luz artificial cu ta ilumina y confundi e turtuganan di lama cu ta subi tera. Esaki ta clasifica como contaminsacion di luz. P’esey DNM a publica tambe e regulacion “standard operating procedures (SOP)” pa cu iluminacion cu ta den bon practica cu bida di animalnan- manera e turtuganan di lama. Nos ta invita un y tur pa repasa esaki cu ta obtenibel riba nos website dnmaruba.org.

Ademas di loke a menciona ariba di e actividadnan humano tambe tin e tema cu ta trata polucion di plastic. Esaki ta keda importante ora cu ta cu papia di e consecuencianan di cual turtuganan di lama ta muri. Plastic ta e causante di hopi problema den e bida marino na mundo. Pa via di esaki e bunita turtuganan lo disparce na gran cantidad. Nos tur por a nota cu a publica un potret di un turtuga den nos awanan cu ta demasiado rondo, indicando cu e turtuga di lama aki posiblemente tin problema cu plastic den stoma. E turtuga di lama ainda ta mustra di ta come den profundidad pero pronto, cu un bariga inflama, e lo subi superficie y lo muri. E ta bon pa un y tur refleha ariba e consumo propio. E impacto no solamente mester tuma lugar riba sentimento di hende pero tambe haci impacto riba e patronchi di consumo y para e uzo di productonan di plastic cualifica como desechabel (single-use plastic items).

Aki tin algun echo di turtuganan di lama.

Luznan artificial ta causa desorientacion den turtuganan di lama y ta pone cu nan ta bay den direccion robes ora di pone webonan.

Turtuganan femenino ta bolbe na e mesun beach na unda nan a nace. Nan ta masha sensitivo y tin un habilidad increibel di nabega distancianan largo.

Turtuga NO tin djiente pero nan kaak ta traha di e mesun componente cu huña (keratin) y esaki ta fit riba e craneo mescos cu djiente falso.

Ta calcula cu no mas di 1 den 1000 webo di Turtuga di lama lo sobrevivi y yega na bira un turtuga adulto.

Turtuganan ta parce di prefera cumindanan cu color cora, oranje y geel. Nan ta mas curioso pa investiga e cumindanan cu e colornan ey cual ta haciele peligroso. Pasobra nan lo explora hopi plastic y por ekiboca entre plastic y cuminda.

Awe riba nan dia haci bo contribucion y haci un pida beach limpi, haci esaki liber di plastic of otro sushedad cu lo stroba turtuganan di lama di subi e beachnan. Si bo ta frecuenta beach cu bo famia y a coba buraco den esaki, corda tapa esaki bek cu tera prome cu solo baha y bo bay cas. E organisacion TurtugAruba ta haci un trabou inmenso, no solamente di conscientisacion di e especienan pero tambe accionnan di limpiesa di beachnan. Ta activo den nos comunidad. Bira un boluntario di e organisacion di e manera ey yuda conserva y proteha e turtuganan di lama cu ta bini Aruba. Feliz Dia Mundial di Turtuganan di lama 2024.