Dia Mundial di Telecomunicacion: Standardnan di ITU ta facilita un transformacion digital na un escala mundial

Dia 17 di mei ta Dia Mundial di Telecomunicacion y di Sociedad di Informacion. E ultimo aki ta encera un sociedad global den cual un y tur (incluyendo pobernan) tin acceso na informacion via Tecnologia di Comunicacion y Informacion (ICT).

Tur aña Union Internacional di Telecomunicacion (ITU) ta scoge un tema pa e dia di 17 di mei. Esun pa e aña aki ta: “Reduci e habri cu tin den standardisacion”.

ITU, funda dia 17 di mei di aña 1865, ta e instancia principal di Nacionnan Uni pa asuntonan di telecomunicacion y ICT, y ta mundialmente e punto central pa gobernantenan y e sector priva pa locual ta tratado internacional, diseño di infrastructura y servicio di telecomunicacion. ITU ta coordina pa bastante aña caba pa henter mundo e uzo comparti (shared) di e espectro radioelectrico, a promove cooperacion internacional den asignamento di orbitanan pa satelite, a traha pa mehora infrastructuranan di telecomunicacion den paisnan den desaroyo, a institui normanan (of standardnan) internacional pa asina promove interconexion entre un coleccion grandi di sistemanan di telecomunicacion y a pone atencion na retonan actual, manera e cambio di clima y siguridad di Cyber of Internet.

Standardisacion ta e proceso di implementa y desaroya standardnan tecnico basa riba consenso entre diferente partido cu ta inclui empresa, usuario, gruponan di interes, organisacionnan y gobiernonan.

E Sector di Standardisacion di ITU (ITU-T) ta produci standard- of normanan nobo of revisa (ITU-T Recommendations), cu ta contene tur topico, di e funcionamento di e parti central di infrastructuranan di telecomunicacion y banda hancho te na servicionan di e proximo generacion, manera 5G. Sea cu nos ta uza mensahe di bos, data of video, comunicacion no por tuma luga sin e standardnan necesario pa entre otro conecta un ekipo cu un infrastructura di telecomunicacion.

Sociedadnan ta drentando un era di transformacion digital masivo. Standardnan internacional di ITU tin como obhetivo garantisa cu ta realisa e beneficionan di e transformacion aki na un escala mundial. Pa celebra e desaroyo y implementacion inclusivo di standardnan, e Dia Mundial di Telecomunicacion y di Sociedad di Informacion di e aña aki ta focus riba “Reduci e habri cu tin den standardisacion”. Esaki ta encera cu paisnan den desaroyo tambe mester tin acceso na e standardnan di ITU y tambe manera pa implementa y aporta na e standardnan.

Cu e convergencia di industria y tecnologia y binimento di tecnologianan nobo, manera inteligencia artificial, Internet di Cosnan (Internet of Things) y 5G, nos ta wak necesidad grandi pa standardnan tecnico comun. Secretario-General di ITU Houlin Zhao ta aplaudi e miles di expertonan cu ta contribui dia den dia afo na trabounan di ITU riba standard. “E homber- y muhernan ey ta e curason di e transformacion digital di awendia”, segun e Houlin Zhao.

E normanan internacional ta provee fundamentonan tecnico pa e mercado global. Nan ta crea eficiencia, cu ta beneficia tur actor den e mercado, eficiencia- y economianan di escala, cu na ultimo ta resulta den gastonan abou pa fabricantenan y asina prijsnan abou pa consumidor.

Standardnan di ITU ta masha poco notabel pa e usuario. Nan ta vital pa facilitacion di interconexion y interoperabilidad di solucionnan digital cu miles di compania, rond di mundo, ta ofrece. E desaroyo y implementacion di standardnan di ITU via consenso entre entidadnan priva y publico, ta contribui na garatisa nan adopcion pa tur partido interesa, aumentando asina e probabilidad cu lo implementa e standardnan aki riba henter mundo.

ITU ta duna oportunidad igual na tur interesado pa acceso, configura, aplica y beneficia di e standardnan internacional. E inclusion di e plataforma di normalisacion di ITU ta respalda pa e programa di ITU “Bridging the Standardization Gap (BSG) programme”. E programa aki ta asisti paisnan den desaroyo pa aumenta nan capacidad pa participa den desaroyo y implementacion di standardnan internacional. Dunando conseho na structuranan nacional y regional y permitiendo expertonan pa mehora nan conocimento den e materia di normalisacion, e programa BSG ta hunga un papel fundamental pa garantisa cu e standardnan ta satisface e necesidadnan di tur region di mundo.

E standardnan internacional ta contribui na un manera importante pa keda sigui move pa alcansa e Obhetivonan pa un Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni, desde energia inteligente, transporte inteligente, agricultura inteligente, servicio di salud via Internet (e-health) y inclusion financiero digital pa ciudadnan inteligente.

Ministerio di Transporte, Comunicacion y Sector Primario ta desea tur compania y instancia cu tin di haber cu telecomunicacion y ICT un feliz Dia di Telecomunicacion.

