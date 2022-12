Ariba prome di december mundialmente ta pone atencion na e dia aki reconoci como e dia Mundial di SIDA of miho conoci como HIV. E virus di SIDA ta ataca e sistema inmune di e curpa humano. Te ainda no tin un cura pa SIDA. E ta un malesa cu por wordo transmiti sexualmente di un persona na otro pero tambe e por wordo pasa di sanger pa sanger. Esey kiermen cu si bo tin un herida y e persona infecta tambe tin un herida y nan touch cu otro bo tin un probabilidad grandi di wordo contagia cu e malesa aki. Di momento cu bo wordo contagia cu SIDA of HIV , bo lo tine pa bida largo y no tin cura pe sino solamente manera nan con pa alarga bo bida. Un persona cu SIDA/ HIV por haya su mes confronta cu diferente reto nan social di integracion. Por ehempel kisas nan no lo wordo acepta den un grupo pa miedo cu e persona lo por contagia otro miembro, nan por sinti aisla di e comunidad, ademas cu nan ta posibilidad pa tin un pareha tambe ta minimo.

E aña aki E dia Mundial di SIDA ta enfoca ariba e tema di igualdad. Igualdad por wordo considera den diferente forma manera pa aumenta e disponibilidad, calidad di e servicionan pa e tratamento, test di prueba y prevencion di SIDA .

Segun directora di ONUSIDA Winny Byanyima, e ta encurasha tur persona pa reflexiona ariba e mensahe cu absolutamente tur persona lo sali beneficioso di e desigualdad nan cu nan ta sinti cu tin.