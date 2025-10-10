Cada 10 di october, mundo henter ta uni pa conmemora Dia Mundial di Salud Mental, un momento pa refleha, papia y duna mas atencion na nos bienestar mental.
E tema pa 2025 ta enfoka riba salud mental den situacion di emergencia humanitario, manera catastrofe natural, conflicto, guera y pandemia.
Afortunadamente, Aruba no ta confronta hopi di e tipo di situacion nan aki, pero esey no ta significa cu por laga e tema pasa sin atencion. Na Aruba nos tin otro desafio manera soledad cerca nos grandinan, angustia cerca nos hobennan, carga di trabou cerca nos trahadonan. Problema mental ta creciendo tur dia, y e ta un responsabilidad di nos comunidad pa cuida y apoya otro den e proceso di busca bienestar emocional y mental.
Salud mental ta mucho mas cu simplemente ta tristo, e ta bo balansa emocional, psicologico y social; e manera cu bo ta pensa, bo ta sinti y bo ta actua. Nos tur tin salud mental, y nos tur por traha riba su mehoracion.
Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) ta probecha di e ocasion aki pa resalta e importancia di actividad fisico (haci movecion) den proteccion y promocion di un bon salud mental.
Actividad fisico no solamente ta fortifica bo musculo, weso, curason, pulmon, mehora bo circulacion di sanger y nivel di sucu den sanger. Pero tambe e ta un remedi natural pa bo mente.
Durante actividad fisico, bo curpa ta libera endorfina, e hormona di “felicidad”, cu ta yuda kita stress y duna bo un sinti mas positivo y liviano.
IBiSA ta motiva tur hende pa mantene bo curpa y mente den movecion: haci actividad fisico leve of modera tur dia por lo menos 30 minuut. Y si bo por haci esaki den naturalesa, e aire fresco y ambiente natural ta duna un extra ‘boost’ na bo salud mental.
Move bo curpa, cuida bo mente y traha pa un Aruba mas saludabel y feliz!