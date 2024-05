E dia observa mundialmente yama ‘World Migratory Bird Day’ (WMBD) cu ta un campaña di dos biaha pa aña pa conscientisacion cu ta enfoca riba e necesidad di conservacion di parhanan migratorio y nan habitat. E meta ta pa alcansa efectividad di conscientisacion mundial di e retonan cu e parhanan migratorio ta encontra, nan importancia ecologico, y e necesidad di cooperacion internacional pa conserva nan.

Directie Natuur en Milieu (DNM) tambe ta duna un aporte local pa cu e dia observa aki. Manera nos tur sa, Aruba tambe ta anfitrion di e grupo di parhanan migratorio cu ta bishita nos pa descansa, recarga of tambe broei pa despues nan bay bek nan luga di origen. Den cuadro di esaki, DNM ta trece dilanti algun punto pa comunidad tene cuenta cu ne como tambe algun data cu ta pertenece na e tema cu ta enfoca e aña aki riba e importancia di insectonan pa e parhanan migratorio.

Tur aña, riba e di dos diasabra di luna di mei y esun di october ta observa e fecha mundial pa parhanan migratorio. Hendenan rond mundo ta tuma accion y ta organisa eventonan educacional publico, exihibicion y festival, evento di observacion di parhanan pa asina celebra WMBD. E aña aki e tema ta enfoca riba e importancia di insectonan. Pa prome biaha un campaña ta enfoca riba insectonan pa e parhanan migratorio y e menasa cu e populacion di e insectonan ta encontra. Insectonan ta fuente esencial di energia pa parhanan durante nan temporada di broei, viahe y nan migracion en general. E insectonan ta contene hopi nutriente y ta fuente di proteina pa parhanan migratorio. E parhanan tin necesidad di bon nutricion pa nan mes pero tambe pa nan duna di come na nan yiunan. Asina ta sigura existencia di diferente sorto di parhanan migratorio. E presencia di insectonan ta aporta grandemente na e momento di migracion di parhanan.

Durante nan parada na diferente luga riba nan ruta, e parhanan ta busca insectonan den mondi, saliñanan of otro habitat. Tambe nan ta busca pa gara insectonan den aire of ta coba pa esakinan den troncon di vegetacion. Hopi biahe of migracion di parhanan ta coincidi cu abundancia di insectonan na e localidad di descanso.

Migramento di parhanan ta un fenomeno natural cu a bin ta captura imaginacion di hende di diferente cultura y decada. E biahe aki ta envolve movemento masal di parhanan cu ta bula distancianan largo cu ta cubri continentenan, guia pa nan instinto, señalnan di medio ambiente, y tambe compaña cu strategia. E migracion ta un comportacion compleho cu ta sirbi propositonan ecologico, evolucionario y di sobrevivencia. Pero e migramento di parhanan ta un fenomeno bou menasa. Esaki ta particularmente pavia cu e populacion di insecto, di cual e parhanan ta depende, ta bahando drasticamente.



Akinan DNM ta inclui poco mensahenan importante di e interdependencia di insectonan cu e parhanan. Tin un urgencia pa cu accion pa e proteccion di insectonan.

Presencia di insectonan ta influencia grandemente e tempo, duracion y exito general pa e migracion di parhanan. Durante e trayecto, parhanan ta para na diferente luga riba nan ruta. Nan ta busca pa insectonan den areanan di cosecha, mondi, saliñanan, ‘wetlands’ y otro habitat.



Parhanan cu ta come insecto ta cubri un variedad diverso di insectonan den nan dieet. Esakinan ta inclui abeha, sangura, musca, bichi, barbulet, tor y tambe invertebra acuatico manera e spirito di cabrito (tambe yama dopi dopi). P’esey no ta tur ora ta bon pa spuit cu insecticida. Parhanan cu ta come insecto ta yuda combati infestacion di insectonan cu por causa daño na cosecha of tambe combati plaga cu ta propaga malesa.

85% di matanan cu ta floria ta rekeri polinisacion y esaki hopi biaha ta trabou di insectonan. P’esey si nos perde e polinisantenan nos matanan lo lucha pa biba y tambe parhanan cu ta depende di nan.

Mantencion y restauracion di areanan cu tin awa manera damnan, saliñanan y ‘wetlands’ ta esencial pa proteccion di e grupo di parhanan acuatico cu ta come insecto.

Observacion y monitoreo di parhanan migratorio uzando ciencia cu ta envolve participacion di hende ta yuda cu conscientisacion. Manera ken no ta corda e conteo nacional di parha, algo asina tambe por haci pa esunnan migratorio. Pa medio di campaña educacional di medio ambiente y naturalesa por duna data importante pa restaura y maneha habitatnan esencial cu ta beneficia y conecta parhanan migratorio.

DNM ta felicita un y tur cu e dia Mundial di parhanan migratorio 2024.

Ban para keto na e importancia di e diferente parhanan migratorio cu ta existi. No solamente pa admira nan pero pa reconoce nan importancia y cu nan ta depende di insectonan.