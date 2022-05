World Migratory Bird Day (WMBD), Dia Mundial di Parha Migratorio ta un campaña anual pa crea concientizacion tocante e necesidad pa e conservacion di parhanan migratorio y nan habitatnan. E tin un alcanze global y ta un herment efectivo pa eleva e conciencia di e menazanan pa parhanan migratorio, nan importancia ecologico y e necesidad pa cooperacion internacional pa proteha y conserva nan.

Tur aña hende rond mundo ta tuma accion y ta organiza eventonan publico, manera festival di parha, programa di educacion, exposicion y excursion pa bay wak parha pa celebra Dia Mundial di Parha Migratorio.

Tur e actividadnan aki tambe por ser haci cualkier otro parti di aña, ya cu migracion di parha ta experiencia e momentonan culminante den varios pais y region den periodonan diferente, pero e principal dianan pa celebracion internacional ta tuma lugar e di dos diasabra di luna di Mei y Oktober cada aña.

PAKICO PARHA MIGRATORIO MESTER DI PROTECCION

Migracion ta envolvi un biahe largo y cu frecuentemente un cantidad di menaza ariba caminda, mayoria causa pa actividadnan di ser humano. Y mes diverso cu e habitatnan y hendenan ta den diferente pais, asina tambe e menazanan cu parha ta enfrenta ta varia. Pasobra parha migratorio ta depende di un cantidad di sitio na caminda den nan area di distribucion biologico, e perdida di lugarnan pa pasa e temporada di winter, of lugar di descanso por tin un impacto dramatico riba e posibilidadnan pa sobrebibencia di e parhanan.

Bula distancianan largo ta envolvi pasa multiple frontera entre paisnan cu diferente maneho ambiental, legislacion y medidanan di conservacion di naturaleza. E ta evidente cu cooperacion internacional entre gobiernonan, NGOs y otro stakeholders ta rekiri a lo largo di e rutanan migratorio pa intercambia conocimento y coordina esfuerzonan pa conservacion. E framework legal y instrumentonan di coordinacion pa e cooperacion aki ta ser proporciona pa acuerdonan multilateral ambiental manera e Convencion riba Conservacion di Especienan Migratorio (CMS) y e Acuerdo riba e Conservacion di Parhanan Acuatico Migratorio di Africa y Eurasia (AEWA).

Dia Mundial di Parha Migratorio a ser inicia na 2006 pa e Secretariado di e Acuerdo riba e Conservacion di Parhanan Acuatico Migratorio di Africa y Eurasia (AEWA) den colaboracion cu e Secretariado di e Convencion riba Conservacion di Especienan Migratorio (CMS).

TEMA PA 2022: ENFOKE RIBA POLUCION DI LUZ.

Luz artificial ta aumentando globalmente cu 2% y ta conoci pa causa efectonan adverso pa hopi especie di parha. Luz artificial ta un menaza serio pa parhe migratorio comokiera cu e ta causa desorientacion ora nan ta bula anochi, y por causa colision cu edificio, bruha e holoshi biologico, of interferi cu e abilidad pa haci migracionan di largo distancia.

Solucionan pa polucion di luz ta ampliamente disponibel. Por ehempel, mas y mas ciudad rond mundo ta tuma medida pa reduci iluminacion exterior den temporada di migracion di parha. Linea di maneho basa riba “best practices” ta ser desaroya bou di e Convencion riba Conservacion di Especienan Migratorio pa atende cu e problema creciente aki pa asegura cu accion adecuado ta ser tuma globalmente pa parhanan por haci migracion den un forma sigur.

DIA MUNDIAL DI PARHA MIGRATORIO, SITUACION DI ARUBA

Rainbow Warriors Core Foundation, ta denuncia e manera cu Gabinete Evelyna Wever-Croes I y II a fastball e proyecto di Three Rivers Real Estate pa traha un hotel cu mas di 300 kamber na Seroe Colorado den e area di Parke Marino Aruba cu ta cubri e cinco isla di bubi y parha migratorio.

E proyecto aki NUNCA a produci un Estudio di Impacto Ambiental drechi, nunca a consulta e stakeholders den un MER hoorzitting y pa colmo e proyecto su tramitacion di permiso tawata un desaster, y proyecto a ser para dor di un veredicto 9 februari 2022, pa Gobierno drecha e erronan di DIP.

Hecho ta cu e construccion di Secrets Resort y e “Masterplan Seroe Colorado” lo converti e parti di Seroe Colorado for di Santana di Cacho te cu Rodgers Beach den un mini Disney World.

Actualmente tin un proceso andando, inicia pa Minister Ursell Arends di Naturaleza hunto cu Fundacion Parke Nacional Aruba pa converti e cinco isla di bubi den un RAMSAR Protected Area, cual una bes realiza lo tin consecuencia retroactivo pa e construccion di e hotel.

Pero aparentemente esaki no ta un problema pa e Minister di infrastructura, e actual Minister-Presidente, ya cu ta bisto cu e no ta tuma e cartera di Minister Ursell Arends na serio.

Y pasobra e directornan di Three Rivers Real Estate NV.ta Alejandro Murcia y Arulex Trust Services NV, Emanstraat 61-63, y e compania constructora ta Eljo Construction and Real Estate NV cu un doño holandes, “business as usual” ta prevalece ariba cumplimento cu legislacion y maneho di conservacion di naturaleza y peor ainda sabotea maneho di un colega minister den e Gabinete MEP-RAIZ cu SI kier proteha naturaleza.

