Anualmente riba dia 16 di september ta observa y, den e caso aki, celebra e compromiso cu paisnan a haci na 1987 pa proteha e capa solar. Ta referi na e compromiso pa proteha e bida humano y e medio ambiente door di implementa e Protocol di Montreal cu ta trata e regulacion y tambe prohibicion di substancianan cu ta caba cu e Capa di Ozon.

E tema e aña aki ta enfatisa e rol importante cu ciencia tin pa alerta mundo riba e problemanan cu ta presenta relaciona cu e estado di e capa solar.

Cuarenta aña pasa, e Convencion di Vienna a adopta e Montreal Protocol como resultado di e preocupacionnan cu e comunidad cientifico a presenta en conexion cu un posibel impacto catastrofico di e capa ozon como consecuencia di e aumento di e clorofluorocarbono, HFC, (chlorofluorocarbons). Desde cu a adopta e Montreal Protocol, a experiencia un avance den e meta pa proteha e capa ozon. A logra un obhetivo; controla y trata na stop uzo di substancianan cu ta daña e capa di ozon.

Manera Secretario general Sr. Guterres di Nacionnan Uni a bisa den su relato en conexion cu e dia aki: “Awe e capa di ozon ta curando. E logro aki ta recorda nos cu ora nacionnan pone atencion na e advertencia di ciencia, progreso ta posibel. Cientificonan ta bati alarma un biaha mas. E biaha aki, pa avisa cu nos ta subiendo e temperatura mundial cu 1.5 grado Celcius mas halto cu e temporada pre-industrial cu tur consecuencia cu ta bini cu ne.”

Den e relato aki Directie Natuur en Milieu (DNM) ta trece dilanti e tema cu ta enfoca riba e substancianan cu ta caba cu e capa solar, cua herment y tipo di checklist ta disponibel pa e industria di refrigeracion y airco (RAC).

The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) conhuntamente cu OzonAction, un programa di Nacionnan Uni pa Medio Ambiente (UNEP), a lansa un herment nobo diseña pa apoya practicanan sostenibel den e industria di refrigeracion y airco (RAC). Un lista di verificacion, cu tabelnan di orientacion, pa evalua e aspecto di sostenibelidad den e industria di RAC. E lista ta disponibel gratuitamente y e ta pa yuda tecniconan, ingenieronan, fabricanan y nan proveedor drecha e manera di traha door di reduci emisionnan y alinea nan mes cu e metanan pa e medio ambiente y e uzo eficiente di energia.

E informacion aki ta trata e complexidad di e sistemanan RAC, e uzo di e likido di fria cu tin e potencial pa contribui na e keintamento global. E ‘checklist’ aki ta un herment cu ta duna asistencia practico na e esfuersonan mundial cu ta promove un sistema di refrigeracion sostenibel. Asina Sr. Jim Curlin, Hefe di E subdivision di Ozon di UNEP, a bisa.

Bou di e Protocol di Montreal y e Amiendanan di Kigali, hopi pais, specialmente esnan den desaroyo, ta enfrenta retonan tecnico y di regulacion pa reduci dependencia di e likido di fria cu e potencial pa keintamento global (GWP). E hermentnan manera esaki ta yuda cu e conocemento di conceptonan manera cumplimento, siguridad y eficiencia di energia cu por procesa ora ta trata e instalacion. E acuerdonan ambiental ta rekeri mas cu compromiso pasobra nan implementacion real mester tuma luga na nivel operativo. E herment ta permiti implementacion cu solucionnan practico cu ta apoya esfuersonan pa minimalisa e chens cu e likido di fria por scapa y asina mehora e practicanan di mantencion y miho operacion di e sistema.

E iniciativa aki ta parti di e colaboracion ASHRAE–UNEP pa sostene e practicanan cu ta mas ‘safe’ pa clima y e capa solar, pero tambe pa fortalece e implementacion di e Protocol di Montreal. E cahita di herment RAC ta disponibel na: www.ashrae.org/unep-RACchecklists.

Dia Mundial di Ozon ta ofrece nos un oportunidad pa reflexiona riba e logronan di pasado, e trabounan actual, y futuro implementacion di e Protocol Montreal y e amienda di Kigali. E fecha aki ta pa eleva conscientisacion di comunidad tocante e importancia di e acuerdo ambiental multilateral. DNM ta gradici, como tambe urgi comunidad pa keda bon informa di e avancenan di accionnan na nivel internacional. Recordando un y tur cu ta danki na e trabou colectivo di Nacionnan Uni (UN), secretariado cu ta atende cu e tema di Ozon, gobiernonan, industrianan y comunidad a yega asina leu y cu no mester para aki, mester sigui proteha e capa solar!