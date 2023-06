Dia 5 di juni tur aña ta observa Dia Mundial di Medio Ambiente. E aña aki ta marca e di 50 aniversario di World Environment Day, estableci pa e Asamblea General di Nacionnan Uni na 1972.

Durante e ultimo cinco decadanan, e dia conmemora aki a crece y bira uno di e plataformanan global mas grandi pa vocifera pa e medio ambiente. E tema cu nan a scoge e aña aki no ta uno nobo pero ta un extension di un campaña andando un par di aña caba, desde 2018, e tema ta pa combati polucion di plastic. Directie Natuur en Milieu (DNM) den pasado a trece relatonan y campaña di conscientisacion riba e topico aki tambe y ta uni un biaha mas pa vocifera pa asina haya solucion pa e problema aki. Algun ehempel ta ora cu na Aruba a introduci e prohibicion di uzo di saco di plastic y tambe e introduccion di e ley “voor het milieu schadelijke producten”.

Ademas di e leynan vigente aki, tambe tin companianan priva cu iniciativanan asina haciendo nan esfuerso pa cumpli. Nan ta bin cu ideanan innovativo y na e manera aki ta vocifera pa manehonan nobo cu ta comberti e problema di desperdicio di plastic den oportunidadnan cu ta rendabel pa haci negoshi. Den e relato aki nos lo elabora riba e posibel solucionnan pa combati polucion di plastic di cual uno sigur ta pa bay den e direccion di economia circular.

Pa e dia aki Dia mundial di Medio Ambiente, e pais anfitrion ta Cote d’Ivoire (Ivoorkust) den colaboracion cu Hulanda cu ta hopi ambicioso pa tuma accion pa cu e problema di polucion di plastic na nivel mundial. Cote d’Ivoire tambe a introduci e plastic bag ban algun aña pasa.

E Dia Mundial di Medio Ambiente aki ta un recordatorio cu accionnan humano pa cu e problema di plastic ta keda un componente importante. E stapnan cu gobiernonan y comercio a tuma pa combati polucion di plastic ta e consecuencia di e accionnan humano. Na Aruba a introduci na 2016 e ley ambiental prohibicion di uzo di saco di plastic despues cu a mira e necesidad pa esaki como cu esakinan tawata causa sushedad den nos medio ambiente y naturalesa. Despues na 2019 a introduci e ley prohibicion di productonan dañino pa medio ambiente. Na unda a prohibi importacion y distribucion di productonan di plastic di un solo uzo manera por ehempel forki, tayo, cups di plastic. E articulo den e ley tambe a introduci un cambio na e Algemene Politie Verordening (APV), caminda ta prohibi uzo di blasnan den aire liber. Cu e diferente leynan aki nos no mester keda tranca na prohibicion di parti gobierno pero mester pensa pa nos mes como hende, con por cambia e patronchi di consumo di plastic pa uno mas responsabel. Si nos vocifera y tin un bos pa medio ambiente y scoge pa productonan cu ta “milieuvriendelijk” sigur e mercado tambe lo adapta y comerciantenan lo bira mas innovativo cu productonan cu ta cuadra cu e demanda. Asina ta bin mobilisacion tambe den financiamento di companianan cu ta produci alternativanan mas sostenibel pa e medio ambiente.

E mentalidad acelera cu tin di uza y benta afor tambe mester cambia. Mayoria producto den un manera of otro ta encera un componente cu ta di plastic. Esaki a bira hopi visibel despues di e segunda guera mundial na unda plastic tawata produci masalmente y tawata popular.

Plastic a bira algo comun pasobra plastic ta relativamente barata pa produci, e ta dura hopi, ta flexibel y facil pa transporta. Plastic ta bin di fossil fuel. Manera cu e ta extrai, di e fossil fuel asina a bin produccion di plastic den escala grandi y tur cos a bira di of cu componentenan di plastic. Den cada cas tin mayoria producto di plastic manera aparatonan domestico y e la remplasa hopi otro producto di material pisa. Produccion di plastic a conoce aumento den e ultimo 50 aña y ta spera di redobla den e siguiente 20 aña. Si no tuma accion awor e polucion di plastic lo triplifica pa aña 2060. Plastic tawata conoci pa ta un material cu ta haci milager, pasobra e la beneficia sociedad den avansenan di mundo medico, construccion, di empaketamento, energia, transportacion, agricultura y textil. E adiccion na plastic ta devastador. Aki tin un echo, ta produci 420 miyon ton di plastic pa aña, di cual dos tercera parti tin un duracion di uzo hopi cortico di cua esakinan ta bira desperdicio tambe hopi lihe. E polucion di plastic tin un impacto negativo pa nos ecosistema y bida natural, e salud y bienestar en general y tambe pa e economia mundial. Ta p’esey ta boga pa desvia di economia linear pa uno circular, cu ta mas sostenibel y saludabel pa nos planeta, clima, salud y economia.

Polucion di plastic tin impacto devastador pa nos naturalesa. Sigur mester menciona cu e particulanan di plastic yama microplastic a haya nan caminda caba y a drenta den nos cuminda, awa y aire. Microplastic ta un particula di plastic cu ta bira te 5 milimeter den diameter. E Dia Mundial di Medio Ambiente aki ta pa mustra cu por logra combati e polucion di plastic y esaki ta posibel si cambia e “Lifecycle” di plastic. Mester puntra nos mes: Nos mester di tur e plastic aki cu nos ta produci? Na ki manera nos por reduci e cantidad cu ta uza? E ta posibel pa elimina e productonan di plastic cu nos no ta haya necesario, problematico y dañino? Con por diseña di nobo productonan pa saca afo e parti di desperdicio? Tur e contestanan aki ta yega bek cu ta hunto mester traha riba e lifecycle di plastic pa wak con ta reduci, reuza, reinventa, diseña di nobo nos relacion cu plastic pa asina futuro generacion no mester sufri cu e consecuencianan.

Desde 2018 cu United Nations Environment Programme (UNEP) a cuminsa e campaña #beatplasticpolution, y DNM a uni na esaki di e tempo ey y ta sigui boga pa combati polucion di plastic y limita cantidad di plastic cu ta uza. Mester continua cu e mesun empeño pa e decadanan cu ta sigui. Pa e dia di awe en adelante bo por puntra bo mes, kico tur mi por haci awe pa combati polucion di plastic?

Aki tin algun sugerencia cu bo por scoge di dje:

Scoge productonan reuzabel y No esunnan di plastic.

Pidi bo restaurant, supermercado y importado pa haci cambionan pa productonan sostenibel na luga di uza esunnan di plastic.

Pidi y boga pa maneho di sushedad cu no ta uno iresponsabel.

Encurasha esnan cu ta tuma decision pa apoya manehonan cu ta den cuadro di economia circular.

Esakinan ta algun ehempel -pero sigui nos plataforma di Facebook/dnmaruba.org pa asina por haya motivacion y inspiracion pa haci e cambionan necesario pa combati polucion di plastic. Feliz Dia Mundial di Medio Ambiente 2023.