Dia Mundial di Medio Ambiente ta dia 5 di juni. E dia mundial observa aki ta esun di mas grandi pa nos medio ambiente. United Nations Environment Program (UNEP) ta un seccion di Nacionnan Uni cu ta encarga pa organisa e plataforma tur aña desde 1973. E plataforma encarga cu e programacion y eventonan a crece y a bira e plataforma global di mas grandi pa e yamada pa medio ambiente. Esaki ta pone cu miyones di hende rond mundo ta envolvi pa proteha nos planeta. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta miembro di UNEP pa Aruba, cual ta un honor pa nos por trece ainda mas conscientisacion rond di e tema proponi pa e aña aki, esun di Solamente Un Planeta Tera (#OnlyOneEarth).

E aña aki Suecia ta anfitrion pa e dia mundial di medio ambiente 2022 y tambe lo ta encarga cu e evento Stockholm+50. E evento menciona aki a cuminsa dia 2 di juni y ta marca e di 50 aniversario di e prome conferencia di Nacionnan Uni pa cu e medio ambiente humano (United Nations Conference on the Human Environment), cu a tuma lugar na Stockholm na 1972. E primicia aki di 1972 a pone desaroyo sostenibel riba e agenda global cu a conduci na e dia mundial di medio ambiente. E tempo ey e tema “Only One Earth” tawata e slogan pa e conferencia cu a tuma luga na Stockholm, Suecia. E tema ta wordo uza un biaha mas pero 50 aña despues pa asina trece enfoke cu e planeta Tera ta e unico planeta cu tin bida y nos mester pusha pa accionnan cu ta transforma y trece balans entre hende y e bida natural creando un mihor futuro pa un y tur.

Mas di 150 pais ta participando y Nacionnan Uni ta busca colaboracion pa un enlace entre gobiernonan, negoshinan, sociedad humano, scolnan, faranduleronan, ciudadnan y comunidadnan pa asina eleva e consciencia pa celebra hunto y vocifera mas accion medio ambiental.

E campaña #OnlyOneEarth ta boga pa cambio medio ambiental cu ta transforma (transformative environmental change) na nivel global. E campaña ta pa pone luz riba accion di clima, accion pa naturalesa y accion pa cu e tema di polucion, mientras ta encurasha un y tur, tur caminda pa biba na un manera mas sostenibel. Mientras e escohencia di consumo na nivel individual lo haci e diferencia aki. E ta tuma un accion colectivo cu ta locual lo crea e cambio cu e medio ambiente tin mester pa transforma pa asina nos planeta Tera ta mas sostenibel, unda tur ta florece.

Dicon nos por bisa cu nos ta den crisis medio ambiental? Y kico mester haci?

Cambio di clima, naturalesa y perdida di biodiversidad, polucion y sushedad- tur ta prueba cu e planeta tera ta den estado di emergencia asina yama “code red” e ta bisto tur rond mundo y e menasa ta creciendo tur dia. Ademas di esakinan na mes momento hopi hende ta te kort na entrada, cuminda, salud y tambe educacion. E crisis di energia y cuminda a consecuencia di pandemia como tambe e conflictonan relaciona na e guera ta bira mas preocupante. Un manera pa sali for di e dilema aki ta pa transforma nos economianan y comunidad pa bira mas incluso, husto y mas conecta cu naturalesa.

Mester un reemplaso for di haci daño na e planeta pa uno di sanea e planeta. Nos mester proteha locual nos tin y trece bek locual nos a perde pa asina haya un mihor avance pa un futuro mas sostenibel na unda tur hende ta sobrevivi. E dia mundial di medio ambiente 2022 por yuda acelera e cambio aki. E tema #OnlyOneEarth ta enfoca riba necesidad pa reset e balans cu naturalesa a tra vez di transforma e manera cu nos ta come, biba, traha y move.

E guia di practica ta duna accionnan cu comunidad, organisacionnan por tuma. E ta duna enfoke na e responsabilidadnan crucial cu gobiernonan, ciudadnan, negoshinan y gruponan di creencia y esnan den finansas mester tin pa haci posibel biba mas sostenibel. E parti aki ta necesario pa asina transforma consumo, produccion, infrastructura y inversion y uzo di tereno. Aki e link pa cu e guia practico cu tin riba e website pa world environment day WED2022.pdf (unep.org)

Tambe e ta duna ehempelnan di decicionnan personal cu ta efectua cambio y pusha pa mas accion. Si hasi e avancenan pa alcansa sostenibilidad ta crucial. Hopi biaha e solucionnan ta bira mas posibel, acesibel, alcansabel. Nos por evita e pio di e crisis climatico y nos por pone un paro na e perdida di biodiversidad.

Nos por proteha y rebiba ecosistemanan degrada. Nos por tene limpi nos aire, awa y suelo. Nos por drecha y rebiba nos relacion cu naturalesa y nos por alcansa e metanan di desasoyo sostenibel (SDG’s) acorda na 2015 pa tur e paisnan den Nacionnan Uni.

Pero nos mester actua awo. Humanidad a yega di bini hunto pa preveni catastrofenan medio ambiental manera drecha e capa solar, yuda comunidadnan vulnerabel, restaura miyones di hectaranan di tereno y ecosistema marino protehando especienan, y prohibi quimiconan peligroso cu ayuda scapa bida di hopi.

Laga nos refleha riba e victorianan ey y laganan sirbi como antorchanan pa inspira mas accion y ilumina e caminda pa un mundo den cua nos ta biba den paz cu naturalesa. Den e universo tin biyones di glaxianan, den nos galaxia tin hopi planeta, pero ta un solo paleta Tera tin- Ban cuide!

Comparti bo evento y accionnan door di participa. Riba pagina social facebook di DNM nos ta comparti storianan inspirativo como tambe linknan cu documentonan importante pa por sigui e observacion aki di Dia Mundial di Medio Ambiente 2022.