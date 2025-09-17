E organisacion Manta Trust tin como meta un futuro sostenibel pa e oceano, na unda e Manta (manta rays) y especienan relaciona ta prospera den ecosistemanan marino cu ta diverso y saludabel.
Pa logra e meta aki, e organisacion ta haci estudionan cientifico den termino largo na unda ta busca pa establece un base solido, for di cual gobiernonan, organisacionnan tipo ngo y otronan interesa tuma decisionnan desea basa riba informacion corecto y efectivo pa cu maneho di bida marino.
Algun tempo atras Directie Natuur en Milieu (DNM) a acerca Sra. Nicole Pelletier di e organisacion di Caribbean Islands Manta Conservation Program di Manta Trust, estableci na Boneiro, pa ayudo cu potret pa e programa di conscientisacion, Conoce Nos Fauna.
DNM a publica riba e sorto di Manta, especie Mobula Birostris. Sra. Pelletier a sigura nos cu den nos teritorio marino tin diferente especie di Mobula: Mobula Birostris (Oceanic Manta Ray), Mobula Yarae (Atlantic Manta Ray) y Mobula Tarapacana.
Riba dia mundial di Manta, organisacionnan ta desea di pone enfasis riba e tema di 2025 cu ta “E Poder di Proteccion”. E ta un yamada pa uni comunidadnan pa salvaguardia e mantanan y nan famia for di sobrepesca pa metanan comercial y perdida di habitat. Tur accion ta conta; incluyendo apoyo di leynan di proteccion y tambe comparti storianan cu ta inspira cambio. Hunto nos por sigura proteccion duradero di e sorto marino aki pa nan por sobrevivi y prospera den futuro.
Dicon proteccion ta importante? Apesar di e proteccionnan global bou di CITES Anexo II, e poblacion di manta (manta rays y devil rays) ta sigui baha. E menasanan principal ta sobrepesca pa su caicay (gills) y pa consumo. E mantanan ta reproduci masha poco poco, cu ta pone cu e sobrepesca pa nan caicay y pa consumo ta haci nan hopi vulnerabel.
DNM ta gradici e organisacion Manta Trust pa su esfuersonan pa promove conscientisacion, pa colabora cu informacion y tambe pa e imagennan di e sorto protegi den nos leynan local. E fotografo colaborado ta Sra. Susan Hieter di Jads Dive Center situa na Sero Colorado.
E campaña #SaveTheMantas ta pa uni na e causa y accion global. Bo por comparti potretnan riba bo rednan social, potretnan ta obtenibel riba plataforma di Manta Trust y tambe esun di DNM. Inclui e hashtag #SaveTheMantas. Tur contribucion lo bira parti di un mural na e conferencia di CITES na CoP20, demostrando apoyo mundial pa proteha e mantanan.
Dia Mundial di Manta ta un momento pa mundo uni, conta e storia di e gigantenan aki y asina haci un diferencia.