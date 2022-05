E prome punto di contacto ora e pashent ta busca ayudo medico; Un dokter cu por atende e pashent sin mester tin un verwijsbrief y; E specialista cu sa e historia completo di su pashent, su famia y circumstancianan social. Esaki ta é protagonista di cuido primario, e dokter di cas. Den e sistema di cuido na Aruba, e dokter di cas tin e rol di portero, di “gatekeeper”. Como e “gatekeeper”, e dokter di cas tin e conocimento medico pa por trata un porcentahe halto di e kehonan relata na salud y enfermedad (al momento esaki ta alrededor di 95%). Pa e motibo aki, den e sistema actual e dokter di cas ta e prome profesional cu e pashent ta acudi na dje ora e ta sinti malo. Ora e pashent yega serca dokter di cas notificando ‘Dokter, mi ta malo’, e chens ta grandi cu e dunador di cuido primario aki, esta e dokter di cas, por yuda e pashent sin cu e mester bai un specialista medico cu ta duna cuido secundario, por ehempel un internista, cardioloog, etc. Esaki ta posibel pasobra un dokter di cas tambe ta un specialista general cu un conocemento amplio di tur malesa pa por brinda e prome cuido cu e pashent mester. Pesey e dokter di cas ta contribui substancialmente na mantene e cuido eficiente y economico. E rol importante cu e dokter di cas tin, tin consecuencia pa e informacion disponibel di un pashent. Tur informacion medico di un pashent ta wordo centralisa na e dokter di cas y pesey e dokter di cas tin un bista completo di e historia medico di su pashent.

Den caso cu verwijs e pashent pa un specialista medico cu ta duna cuido secundario of e pashent wordo atendi na Spoedeisende Hulp, semper e informacion cu ta sali for di e dokter di cas y cu ta yega bek pa e dokter di cas ta disponibel na su consultorio. Nos por conclui cu e dokter di cas por wordo considera como e “manager” ora ta trata di e cuido medico di un pashent; e ta responsabel pa si/no verwijs pashent y e tin tur informacion disponibel cu hunto ta influencia e pashent su tratamento. Tambe e tin linea directo cu tur otro specialista pa por consulta e pashent su caso. Pa tin acceso facil na un dokter di cas, e prome punto di contacto ora bo ta malo y mester cuido medico, no tin mester di un verwijsbrief. E sistema ta diseña cu e pashent solamente mester ta registra na un di e dokternan di cas na Aruba y ora mester servicio di un dokter e mester contact e consultorio di dokter durante su horario di oficina. Pa por brinda un pakete mas completo posibel di cuido, e dokter di cas tin un team cu ta traha hunto cu ne bou di su supervision. Pasobra e enfoke di un dokter di cas no ta solamente riba maneho, tratamento di enfermedad pero e ta dedica atencion tambe na prevencion y duna informacion general. HAVA ta representa e interesnan comun y ta fungi como e vocero di e dokternan di cas na Aruba. HAVA, como organisacion oficial ta activo desde 1982. HAVA tin como obhetivo pa uni, fortalece y representa e dokternan di cas. Al momento esakinan ta mas cu 40 profesional y tur ta miembro di HAVA.

