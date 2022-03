Nos tur ta consumidor den nos bida diario. Companianan mundialmente ta gasta biyones di dollars tur aña na ‘marketing’ dirigi na bo persona. Esaki ta nifica cu tur dia bo ta experiencia miles di propaganda cu ta competi pa bo placa. Pero bo no ta sin poder. Door di paga bon atencion, haci un poco investigacion y tin un poco pasenshi bo por recobra e control como consumidor.

15 di maart

Ta p’esey riba 15 di maart nos ta celebra Dia Mundial di Derecho di Consumidor. Esaki ta un evento global cu tin como meta pa conscientisa y boga pa derechonan di consumidor. Cada aña, organisacionnan di consumidor ta marca e dia aki door di uni hunto pa asina enfoca y conscientisa riba un topico cu ta importante pa consumidornan ariba henter e mundo.

Tema 2022: Fair Digital Finance

E organisacion Consumers International a scoge ‘Fair Digital Finance’ como tema pa Dia Mundial di Derecho di Consumidor pa e aña 2022. Durante di henter e siman di 14-18 di maart 2022 lo tin un foro unda tur hende por inscribi y participa na diferente sesion online ariba e topico menciona via di nan website www.consumersinternational.org. Full rond mundo e uzo di servicio financiero digitalisa ta aumentando. Na Aruba tambe por observa cu mas transacionnan ta tuma lugar via online banking, paypal, pay.aw y diferente debit cards di diferente compania. Ta premira cu e uzo di servicionan financiero digitalisa lo bay sigui aumenta. Pa es motibo ta importante pa percura cu tin servicionan financiero digitalisa cu ta inclusivo, sigur, data priva/protegi y sostenibel. Sinembargo, apesar cu tin un crecemento den uzo di productonan financiero digitalisa, nos por bisa cu den comparacion cu otro partinan di mundo nos falta mas regulacion pa e tipo di servicionan aki. Pa lesa e articulo completo por bishita nos website www.dhc.aw.

Historia di Dia Internacional di Derecho di Consumidor

Dia Internacional di Derecho di Consumidor a wordo inspira door di Presidente John F. Kennedy, cu a duna un speech special na e Congreso Mericano riba 15 di maart 1962, den cual ela adresa formalmente e tema di derecho di consumidor. E tawata e prome lider mundial pa haci esaki. E movimento di consumidor a marca e fecha aki pa prome biaha den 1983 y awor ta haci uzo di e dia aki tur aña pa mobilisa accion riba topiconan y campañanan importante.

Ken tin derecho di consumidor?

Derecho di consumidor ta encera cu cualkier persona cu ta cumpra un producto of servicio for di un compania of practicante profesional tin e derecho pa haya informacion di e calidad, prijs y normanan di e producto of servicio cu e ta cumpra. Segun Consumers International “derecho di consumidor ta relata na nos derecho pa tin acceso na e cosnan basico cu nos mester pa biba, incluyendo cuminda, refugio y awa limpi pa bebe. E tin di haber cu percura cu bo television no ta daña dentro di 3 luna, cu bo auto tin e caracteristicanan y e tecnologia pa bo por core sin peliger, y cu e datonan cu companianan ta colecta di bo persona online no ta perdi of horta.”

Ta mas den control di bo gastonan

Dia Mundial di Derecho di Consumidor tin di haber cu haci uzo di nos derechonan y gasta nos placa den un manera sabi y sostenibel. Aki ta sigui algun manera cu por ta mas den control di bo gastonan.

Marketing

E prome cos cu bo mester considera ora di un compra, specialmente si e ta algo cu pafor di bo necesidanan basico, ta kico ta incentiva pa e compra y ken lo benificia berdaderamente di e compra. Cu tur e informacion y ciencia obtenibel awendia, companianan conoce bo mihor cu bo mes. Ta importante pa refleha y percura cu ta bo decision pa gasta bo placa y no door di manipulacion causa pa ‘marketing’.

E caminda cu un producto wordo poni den un tienda, e manera con un marca ta lagabo sinti, benta y promocionnan cu ta mara na un periodo limita, areglonan di pago conveniente, tactica di financiemento – tur esakinan ta trampanan comun pa e consumidor diario. Corda cu semper e compania ta percura pa e haci ganashi, hasta ora di promocion y descuento.

Cumpra consciente

Percura cu bo ta sigur di cada compra cu bo haci. Controla si bo ta na haltura di e condicionnan general. Kisas bo no ta capaz di lesa tur cos, pero tene cuidao cu e puntonan importante aki: e maneho di compania pa cambia e producto, e periodo di garantia, y si ta trata di un compania cu ta inscribi na Camera di Comercio.

Busca bo derecho

Por ultimo ta bon pa ta na haltura di unda pa acudi ora cosnan bay robes. Si bo kier entrega un keho di consumidor y bo no ta logra di resolve esaki cu e compania riba bo mes, por fabor tuma contacto cu nos departamento, Servicio na Defensa di Consumidor. Nos lo registra bo keho, dunabo e informacion relevante encuanto bo derechonan, conseho huridico y tambe nos por intermedia den e caso pa asina yuda yega na un solucion of un acuerdo entre partidonan. Den caso di estafa, fraude, scams of otro actividad penal, haci denuncia na polis, Landsrecherche of na bo banco.

Conclusion

Con bo ta gasta bo placa ta bo decision. Door di ta consciente di tacticanan di marketing, ta bon informa y sigur di bo decision pa haci un compra y door di haci uzo di bo derechonan cu ayudo di instancianan concerni bo por tin mas control como consumidor.

Feliz Dia Mundial di Derechonan di Consumidor!

Pa mas informacion tuma contacto cu Servicio na Defensa di Consumidor na telefon 5829914, bishita nos website www.dhc.aw of nos pagina di Facebook ‘Dienst Huur- en Consumentenzaken’ of bishita nos na Wayaca 33-E.

