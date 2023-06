“Mi Mundo… Bo Mundo… Nos Mundo – Liber di Abuso y Edadismo”!!

Skirbi pa drs.Melva Croes-Yánez

Cada aña desde 2011 Fundacion Alzheimer Aruba (FAA) tambe ta uni cu instancianan Internacional y laga tende su voz den oposicion na abuso di adultonan mayor cu ta un violacion di derechonan humano. Haciendo esaki FAA ta reconoce e dignidad di e Adulto Mayor y su derechonan di un bida liber di Miedo, Violencia y Abuso.

E fecha aki a wordo reconoci oficialmente pa e Asamblea General di Nacionnan Uni (den su resolucion 66/127 di 19 di december 2011), como Dia Mundial di Concientisacion riba Abuso di Adultonan Mayor.

Den e resolucion aki OMS (WHO) ta enfatisa cu pa 2050, mas di 20% di e poblacion mundial lo tin 60 aña of mas. OMS ta reconoce tambe cu e aumento di e cantidad di hende di edad lo ta adultonan mayor y ta e generacion cu ta crece mas rapido den paisnan den desaroyo. OMS ta expresa su preocupacion profundo, pasobra den hopi parti di mundo e situacion di adultonan di edad ta ser afecta negativamente pa e crisis financiero y economico mundial. Mas aleu OMS ta menciona e contribucion esencial cu mayoria homber y muher di edad lo sigi duna nan aporte na nan comunidad, esta SI ta establece garantia adecua.

E tema di e aña aki di Nacionnan Uni ta “Serando E Circulo”: Enfoca riba Abuso dirigi na e genero di e Adulto Mayor, Maneho di vehes, Ley y contestanan basa riba evidencia.

E Abuso di un Adulto Mayor por wordo defini como “un acto unico of ripitido of falta di un accion apropia, cu ta sosode den cualkier relacion unda ta existi un expectativa di confiansa y cu ta causa daño of angustia na e Adulto Mayor”. Esaki ta un problema social global cu ta afecta salud y derechonan humano di miyones adultonan mayor den tur parti di mundo; pues, tambe na Aruba.

Abuso di Adulto Mayor ta un tema cu ta merece atencion di e comunidad internacional. Den diferente parti di mundo, e abuso di Adulto Mayor ta tuma luga cu poco reconocimento of reaccion; como si fuera e ta algo normal, comun y corriente. No ta mucho tempo pasa cu e problema serio aki tabata hasta skondi den bista publico y considera como un asunto priva. Incluso awendia, e abuso di un Adulto Mayor ta sigi di ta un tabu, hasta subestima y ignora pa comunidadnan den tur parti di mundo. Sinembargo, mas y mas evidencia ta acumulando cu ta indica cu abuso di Adulto Mayor ta un problema social y sigur di salud publico.

Segun datonan di OMS: abuso emocional of psicologico ta e forma di abuso mas comun. Aki e abusador (mayoria biaha un yiu of cuidador na cas of instancia di cuido) ta somete of expone su victima na un situacion crea, cu por resulta den un trauma psicologico. E trauma aki ta ensera entreotro: Ansiedad, Depresion Cronico y/of Trastorno di Stres Postraumatico (incl. problema pa drumi).

Segun rapport y datonan di OMS tin alredor di 1 den cada 6 persona di 60+ a experiencia un of otro forma di abuso den comunidad durante aña pasa. OMS ta indica cu e tasa den casnan di cuido (incluso cuido a largo plazo) ta mas halto ainda cu esun comunitario. Aki OMS ta indica cu 1 den cada tres (3) residente di cas di anciano of nan famia a raporta casonan di abuso emocional di un Adulto Mayor aña pasa.

Den un perspectiva social y di salud, aunke cu tanto den sectornan di atencion primaria di salud como servicionan/ instancianan social ta bon ekipa pa identifica y trata e problema di abuso y violencia contra Adultonan Mayor, ta sigi di ta subestima y neglisha. Ta urgente y a bira tempo pa traha hunto, diseña y construi strategianan di prevencion mas efectivo y bin cu leynan y maneho solido pa alcapara tur aspecto di abuso di Adulto Mayor. Esaki ta pa optimalisa e condicionnan di bida di adultonan mayor y permiti nan haci miho contribucion posiblel na nan comunidad.