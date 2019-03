Dia Mundial di Awa: Ban ta mas creativo y sostenibel

Dia Mundial di Awa lo ta bon pa bo pensa un poco kico por wordo haci na bo cas pa spaar awa. Awa ta importante y esencial den bida. Aki ta sigui algun idea cu nos Departamento di Agricultura, Cria y Pesca ta sugeribo pa haci. Ban tene tur na cuenta. Semper ta bon pa tin un sistema cu cada momento cu awa yobe, bo por colecta esaki na bo beneficio.

Hopi ta esnan cu ta encanta ora awa ta yobe. Claro cu esaki por trece poco frescura y baha e calor cu ta hasi.

Matanan ta haya poco awa y asina sigur Aruba por mustra un poco mas berde. Matanan cu mesora ta haya flor y sigur bo por tin e spreransa di haya poco fruta. Damnan tambe tin luga pa mas awa y asina nos agricultornan local por probecha di esaki. Kisas den luna di december ainda tin poco mas yobida cu por yuda nos tur si nos tin un manera pa colecta esaki.

P’esey yega e momento cu nos mester cuminsa pensa con nos por bai colecta poco awa di yobida. Cuminsa pensa con lo ta e miho manera pa haci esaki. Tira un bista na rand di bo dak di cas wak si tin espacio pa conecta goot rond di bo dak di cas. Cu un poco inversion bo por yuda bo mes spaar poco awa. E ta sigur hopi importante pa yudabo spaar poco awa..

Pa colecta awa kisas e mas lihe y facil ta e barinan di plastic. E por wordo uza pa colecta awa enbes di construi un regenbak.. Mas miho lo ta si e tin su tapa pa asina bo no crea un criadero di sangura cu por trece un otro problema pa bo. Por hasi uzo di tshirtnan pa asina bo por tapa e bari y evita criadero di sangura. Por haci uzo di netnan manera di bentana pa por tapa esaki tambe. Pa esakinan por bishita un “Hardware Store” y wak kico lo cumbinibo pa uza pa traha manera un tapa pa e bari .

Locual tambe lo ta ideal ta e tanki blanconan di 1000 ltr cu ta wordo bendi na diferente establicimento cu ta importa esakinan. Ta suerte mester tin pa por haya uno y percura pa laba esaki bon prome cubo pensa di uze pa bai colecta awa yobi. Claro cu esaki tambe mester percura pa e ta bon tapa pa sangura. Por uza e mesun metodonan manera ariba menciona pa tapa.

Na momento cubo tin awa colecta esaki por yudabo baha bo gasto di awa di WEB Aruba NV. Cu e awa aki bo por muha bo matanan pa varios siman. Por laba auto y tin hende ta uze pa laba paña. Claro mas hopi awa bo tin colecta mas beneficio bo por tin cu esaki.

Un otro sugerencia ta colecta awa di Airco. Cua cas na Aruba no tin Airco?. Ta casi imposibel awendia pa por drumi anochi si no tin un Airco instala den un of mas camber di e cas. Airco awendia no ta un luho mas, pero un nesecidad di e calor sofocante cu nos ta biba den diariamente. Un Airco por produci un average di entre cuater cu cinco gallon di awa pa dia. Awendia casnan ta consisti di dos of tres camber y cada camber cu nan Airco. Mas grandi den BTU e airco ta mas awa eta produci. Den caso cubo tin hemchinan manera di verf bo por colecta e awa aki sin ningun problema.

Awendia den e tempo moderno aki tin algun companianan di construccion por dunabo e idea y conseho pa por hasi coneccciona di tubo riba tur e airconan cu por tin na cas y manda tur e awa den un tanki septico pa colecta. Imaginabo den un luna di tempo cuanto awa lo bo por tin colecta. E awa aki ta limpi y fresco y por wordo uza tambe riba bo matanan cubo tin planta sin problema.

Tuma nota cu e awa di washmachine tambe por wordo colecta. Solamente awendia mester pone bon atencion riba e tipo di habon ta wordo uza pa laba paña. Ora di bishita un supermarket pa cumpra e habon tuma bo tempo un rato y controla si e habon ta “Biodegradable”. Esey ta nifica cu na momento cu bo pone e habon den e awa pa laba e paña ta na e momento ey so e habon tin efectividad den e awa. Na momento cu e awa bay afo of riba e matanan e no tin ningun efecto riba e mata y tampoco riba e tera. Por muha bo matanan sin ningun efecto of daño algun. Mester corda tambe cu e awa di habon aki ta haci e tera duro rond di e mata. Lo ta bon pa cada tanto tempo por pasa un “Chapi of un Halado of algo cu por los e tera bek pa e raiznan di e mata por hala rosea.

Esaki ta algun punto importante cu kisas lo ta bon pa tene na cuenta na momento cu nos drenta e temporada di awasero. Colecta poco awa e uz’e consciente riba bo matanan uzando un sistema di irigacion cu ta yudabo tambe spaar e awa. Colecta, Spaar y uze conciente pa baha gasto di bo uzo di awa diariamente.

Un conseho di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa riba Dia Mundial di Awa.

