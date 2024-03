Tur aña riba dia 22 di maart, nos ta celebra Dia Mundial di Awa. Nacionnan Uni (UN) ta observa esaki y tin coordinacion di nan division yama UN-Water hunto cu algun miembro cu tin e mandato ey.



E tema pa 2024 ta “Awa pa Paz”. E tema aki ta enfoca riba e rol crucial cu awa tin den promove y establece paz y un desaroyo sostenibel. Awa por crea paz of por ta motibo pa inicia conflicto den areanan na unda e recurso aki ta scars. Tambe ora hende no tin acceso igual of no tin acceso mes, tensionnan por subi entre comunidadnan y paisnan. Awa y Paz ta bay man den man, p’esey Directie Natuur en Milieu (DNM) tambe ta tuma e oportunidad pa promove e tema aki, paz duradero ta depende di awa. Tambe aki na DNM nos tin un sistema di colecta awa pa uza diariamente ora di flush e w.c., esaki ta nos compromiso cu e recurso y uzo sostenibel di awa.

Ta asina cu sin awa hende no ta sobrevivi. Awa ta esencial pa salud humano, agricultura, produccion di cuminda, y pa un medio ambiente sano. Si tin falta di awa esaki por conduci na scarsedad, conflicto, of mobilisacion di forsa arma. Na Aruba, nos no conoce conflicto pa via di awa of no sa papia di scarcedad di awa potabel. Aki nos ta aprecia e awa como un recurso valioso. Nos mester uza awa conscientemente y conserva e calidad di recurso di awa pa generacionnan di futuro.

E celebracion di Dia Mundial di Awa tambe ta un yamada pa accion pa:

Inverti den maneho di awa pa sigura acceso na awa limpi pa tur hende.

Traha riba solucionnan pa maneho di awa y di desperdicio pa reduci posibilidad di contaminacion.

Promove cooperacion pa comparti recursonan di awa di manera husto y duradero pa asina evita conflicto.

Cua ta e beneficionan di uni rond di e tema di awa? Awa por saca nos for di crisis. Awa tin potencial pa yuda pa sali for di crisisnan. Cooperacion riba e tema di awa ta habri caminda pa cooperacion riba otro retonan cu nacionnan ta comparti. P’esey nos ta promove e lasonan vital cu ta existi entre awa y paz. E cooperacion riba e tema awa ta crusa fronteranan y diferente sectornan ta demostra cu tin beneficionan cu ta acelera progreso pa cu e metanan di desaroyo sostenibel (SDG’s).

Esakinan ta inclui: cu awa pa consumo ta yega na esnan cu mester di dje, cu tin awa pa sanidad, cu awa ta sigura produccion di alimento, awa ta sostene bienestar y ecosistemanan saludabel y awa ta aporta na resiliencia contra cambio di clima. Door di e aporte di resiliencia ta yuda reduci riesgo di desastre, awa ta duna aporte na energia renobabel, ta sostene ciudadnan e industria. Di e manera aki ta stimula mas paz en general.

Locual si nos mester realisa na Aruba ta cu e awa cu nos ta uza mester pasa un proceso di deshaci di awa sushi. Y si ta existi e canalnan pa esaki por tuma luga y con por procesa e awa aki pa otro uzonan den otro sector. Nos mester pensa den direccion di e circularidad di awa. Como individualnan nos por uza awa na cas of trabou cu mas cuatela, reduci e stress cu awa uza ta pone riba e medio ambiente y e infrastructura di awa. Aki na DNM, nos tin un sistema cu ta colecta awa condensa di e airco, e awa aki ta conserva den un tanki di awa y esaki ta conecta na e sistema di flush e w.c.-nan den oficina. Tambe nos tin un greenwall paden cu tin un sistema automatico cu ta muha e matanan solamente ora ta necesario.

Dia Mundial di Awa ta un oportunidad pa nos comunidad reflexiona riba e balor di awa y compromete na uza awa consciente cu ta na bienestar di generacionnan futuro. Conhuntamente nos por promove paz y desaroyo sostenibel mediante di maneho responsabel di awa.

Pa mas informacion tocante Dia Mundial di Awa por bishita e website oficial di UN na:

World Water Day – Resources | United Nations

www.un.org/en/observances/water-day/resources