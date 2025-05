Abeha y nan importancia ta mas cu simplemente produci stropi di honing: nan ta e arkitectonan invisibel di nos ecosistema y ta garantisa suministro di cuminda pa hende y bestia. Nan trabou di polinisacion ta esencial pa por reproduci mayoria di e matanan cu ta duna nos cuminda, di fruta, berdura te na simia. Sin nan rol vital, agricultura mundial y nutricion di hende lo ta na peliger.

E tema di Dia Mundial di Abeha 2025, “Sea inspira pa naturalesa pa nutri nos tur” na Ingles e ta; “Bee inspired by nature to nourish us all”,cu ta un recordatorio di e conexion profundo entre hende y naturalesa. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta remarca cu awe 20 di mei ta recorda Dia Mundial di Abeha cu ta un invitacion na nos comunidad pa admira con eficiente abeha como parti di naturalesa ta y pa uza esaki como guia pa e accionnan cu mester tuma. E tres puntonan cu ta sigui ta splica den detaye kico ta e menasanan pa abeha y kico nos por haci pa yuda populacion di abeha sobrevivi.

Restauracion di ecosistemanan:

Habitat di abeha: E perdida di habitat door di expansion pa vivienda y agricultura intensivo ta un menasa grandi pa colonia di abeha. Ta importante pa restaura areanan natural cu matanan local cu ta atractivo pa abeha.

Practicanan sostenibel: Promove agricultura sostenible, manera agroforesteria y agricultura organico ta esencial pa reduci e impacto negativo riba e polinisadornan.

Conservacion di biodiversidad:

Variedad di mata: Un diversidad di flor ta esencial pa nutricion pa abehanan y otro polinisadornan. Plantamento di diferente tipo di mata y flor ta sigura cu abeha tin cuminda durante henter aña.

Ecosistema balansa: Abehanan ta parti di un ecosistema compleho. Conserva biodiversidad ta nifica proteha tur organismo cu ta hunga un rol importante den dje, for di insecto te na mata y bestia.

Siguridad y nutricion di Cuminda:

Polinisacion y produccion di cuminda: Abehanan ta responsabel pa polinisacion di gran parti di nos cosecha. Sin nan, produccion di hopi cuminda basico lo ta limita of ta disminui, afectando siguridad alimenticio mundialmente.

Calidad di cuminda: Polinisacion door di abehanan no solamente ta aumenta cantidad di cuminda, pero tambe ta mehora su calidad nutricional. Frutanan y berduranan polinisa pa abehanan tin mas vitamina y mineral.

Den cuadro di e celebracion di Dia Mundial di Abeha 2025, ta esencial pa reconoce e rol vital di e insectonan aki y tuma accion concreto pa proteha nan y tambe nan habitat. Esaki ta inclui; practica agricultura sostenibel, restauracion di ecosistema y educa publico tocante e importancia di polinisadornan pa nos propio supervivencia. Considera menos uzo di pesticida, planta variedad di mata cu ta saca flor y provee un poco awa limpi den bo hardin. Tambe por pensa riba iniciativanan manera programanan di proteccion di habitat y investigacion riba salud di abeha. Sostene productornan local di stropi di honing. Por yama impkernan cu ta specialisa den bay cu colonia di abeha si esakinan a invadi bo propiedad. No mester fliet casnan di abeha esaki por resulta den un situacion mas peligroso caminda nan ta cuminsa ataca y pica.