Awe dia 20 di mei ta Dia Mundial di Abeha (World Bee Day)! E dia aki ta un dia observa pa Nacionnan Uni (UN) unda ta reconoce e importancia di conscientisa tocante e menasa cu abehanan ta encontra y reconoce nan aporte na un desaroyo sostenibel.

E tema pa aña 2024 ta “Hubentud conecta cu Abeha” (Bee Engaged with Youth). E tema ta pone enfasis riba e importancia pa involve e hobennan pa asina nan sinti mas conecta cu cuido di abeha y haya sa mas di conservacion di e polinisadonan manera e abeha. Ta importante pa inclui e hubentud den actividadnan di cria di abeha. Asina brinda e generacion nobo mas oportunidad pa progreso laboral. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta reconoce cu e hubentud cu participa awe ta miho prepara pa un futuro duradero y nan mester ta ekipa cu conocemento manera esun di e imkernan. Asina nan ta salbaguardia e existencia di especianan vital, e polinisadonan, cu ta aporta na e produccion di cuminda pa humanidad.

Actualmente abehanan y otro polinisadonan ta enfrenta hopi reto, incluyendo perdida di habitat, uzo di pesticida, y cambio climatico. E tema di Dia Mundial di Abeha 2024 ta pone enfasis riba e rol di e hubentud como e agentenan di cambio. Nos hobennan por yuda conserva e poblacion di abeha y otro polinisadonan na varios manera:

Siña mas tocante abehanan: Explora diferente buki y pagina web pa siña mas tocante e ciclo di bida di abehanan, e rol cu nan ta hunga den e ecosistema, produccion di cuminda y e retonan cu nan ta enfrenta. Abehanan ta polinisadonan pa produccion di fruta, berdura y matanan cu ta floria.

Planta matanan local: scoge pa planta matanan local/nativo cu ta aporta na e fuente di cuminda importante di e abehanan. Anima bo famia pa planta un sorto di mata local pa atrae mas abeha den bo bicindario. E matanan cu ta crece na Aruba cu ta atrae abeha ta: watapana, coco, palo di boonchi, boonchi strena, seida, dama di anochi y tambe mat’i brazil. Tin hopi mas. E abehanan ta interesa den e nectar di e flor di e mata. Inclui un variedad di matanan cu ta floria diferente temporada di aña.

Yuda cu proyecto di conservacion: Organisacionnan local of productornan local manera Aruba Bee Haven ta organisa proyectonan pa yuda conscientisa riba e topico di abehanan. Por haci un tour cerca productornan di honing y nan practica di apicultura. Riba bo mes por busca informacion riba internet, puntra un mayor of na scol pa yuda busca proyectonan di produccion y cuido di abeha.

Comparti bo conocemento: Ora bo siña algo nobo tocante abehanan, comparti esaki cu bo famia y amigonan. Hunto nos por aumenta conscientisacion riba e importancia di abehanan pa nos medio ambiente. Envolvimento di scolnan den apiturismo y apicultura no solamente ta hisa interes di muchanan den naturalesa pero tambe ta promove un estilo di bida saludabel y ta eleva e consciencia medio ambiental.

Envolvimento di hobennan den cuido di abeha y den apicultura tin beneficionan pa hobennan den futuro. Aki ta algun punto di atencion.

Door di conscientemente selecta productonan a base di nan origen of caracteristica, ta aporta na e causa di proteccion di e medio ambiente. Hobennan mester tene na cuenta nan accionnan. Esakinan mester ta den harmonia cu abehanan y otro polinisadonan (Bee-friendly products).

Apicultura ta ofrece hobennan acceso na oportunidadnan di entrada cu ta rekeri tiki pa cuminsa cu cultivo/ cuido di abeha y usando materialnan cu ta na nan alcanse.

‘Beekeeping’ ta empodera hobennan y ta brinda mas forsa economico. Encurashando ‘entrepreneurship’ den areanan den centro y pafo di centro.

E traspaso di enseñansa di un generacion pa otro y e intercambio di conocemento di cuido di abeha ta yuda cera e bashi entre un imker experiencia y un imker nobato.

Invertiendo den iniciativanan guia pa hobennan den cultivacion di abeha ta acelera innovacion, creatividad y avance den tecnologia cu ta atende cu e retonan cu e populacion di abeha ta encontra.

DNM ta recorda un y tur pa preveni uzo di kimico cu ta causa daño na abeha y nan colonia. Reduci of cambia e uzo di pesticida of fertilisante, scoge pa opcionnan organico sostenibel. Bon practicanan di cuida abeha ta contribui na salubridad humano, di abeha y di medio ambiente. Bon practica ta permiti cuidadonan di abeha mehora productividad, haci ganashi, y ta sostenibel den nan negoshi mientras nan ta contribui na un desaroyo sostenibel, resiliente y competitivo den e sector aki. Feliz Dia Mundial di Abeha 2024!