E fecha 7 di september ta dedica na e accion global pa combati polucion di aire. E tipo di polucion aki ta un di e retonan di mas grandi pa nos salud y nos medio ambiente. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta invita un y tur pa pensa riba con nos por aporta na un mihor calidad di aire na nos pais, den negoshi, scolnan, barionan, of den nos mes cas den nos bida diario pa reduci polucion di aire. E accionnan cu tuma ta beneficia e salud humano, proteha e ecosistema y reduci emicion di gasnan greenhouse cu ta un colaborador di cambio di clima. Den nos relato nos ta enfoca riba kico polucion di aire ta encera, e solucionnan, dicon e ta un topico di importancia y cua accionnan lo contribui na un mihor calidad di aire of e accionnan cu ta baha e impacto di polucion di aire.

Kico ta polucion di aire, dicon e ta importante?

Un cantidad di actividad humano of di fuente natural ta emiti gasnan y particulanan cu ta causa polucion di aire. Nacionnan Uni su Programa di Medio Ambiente (UNEP) ta comparti cifranan di e efecto cu mal calidad di aire tin riba e cantidad di morto prematuro. Esaki ta calcula di ta 6.7 miyon di morto prematuro. Ademas, mas di 99% di hende ta hala rosea di un aire cu ta califica di no ta safe. Polucion di aire ta causa malesanan di curason y tambe di pulmon manera cancer di pulmon, stroke y mas. Tambe calidad di aire cu ta malo ta afecta e medio ambiente natural. E ta minimalisa e cantidad di oxigeno den nos oceano, e mal calidad di aire ta haci’e dificil pa matanan crece y asina ta contribui na un crisis climatico. Tin solucionnan ta existi pa combati e problema di calidad di aire. Esaki ta reparti den e 5 sectornan principal cu ta causa polucion di aire cu ta bini di actividadnan humano. Pues di unda e ta bin?

Polucion di aire den sector di transporte: particulanan fini incluyendo black carbon, ozone y nitrogen dioxide ta conecta cu emicion cu ta bini di sector di transporte.

Polucion cu ta deriva di agricultura (escala grandi) ta encera methane. Procesonan di agricultura y cria di bestia ta contribui na polucion di aire na un nivel yama”ground-level ozone” cu ta forma bou di e capa solar. Esaki ta causa astma y otro malesanan respiratorio severo. E fenomeno open-burning (fire) pa terenonan pa agricultura ta un contribuyente di particulanan di polucion cu ta inclui “black carbon”.

Polucion di aire den seno familiar dus na casnan (houselholds). Articulonan manera stoofnan ineficiente ta saca particulanan manera carbon monoxide, lead of tambe mercury tur esakinan ta polutantenan cu ta bini di candela (openfire).

Polucion di aire cu ta bini di industria en general. Fabricanan ta emiti cantidad halto di carbon monoxide, hydrocarbons, particulate matter y tambe kimimiconan den aire y hopi biaha sin cu ta controla esakinan.

Polucion di aire tambe ta bini di kimamento sin mas den aire liber di cantidad di sushedad. Esaki ta emiti methanes, particulate matter, polutante organico y otro materia toxico. Esaki ta drenta e cadena di cuminda y e ecosistema menasando salud humano y e condicion di e medio ambiente.

Dicon polucion di aire ta topico importante?

Salud di hende ta e contesta primordial. Tin hopi evidencia cu e efectonan di polucion di aire ta afecta salud di hende y esaki ta keda subi y ta causa malesanan cardiovascular y respiratorio cu ta hisa e riesgo pa diabetes, demencia y ta stroba desaroyo cognitivo. Tambe na 2023 miembronan di UNEP a declara acceso na un medio ambiente limpi, saludabel y sostenibel un Derecho Humano Universal y tambe tin e International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Metanan di desaroyo sostenibel (SDG’s) ta delinea e derecho pa hala rosea di un aire limpi cu ta bay man den man pa alcansa e meta di desaroyo sostenibel cu ta inclui: bida saludabel pa tur, cuidadnan sostenibel, acceso universal na energia limpi y accionnan cu ta efectivo cu ta atende cu cambio di clima.

Polucion cu aire y cambio di clima ta relata na otro y ta comparti fuentenan comun. P’esey medidanan bon diseña y controla ta beneficia tur dos, clima y calidad di aire. Controlnan estableci pa midi y adresa e fuentena dañino di methane y black carbon conhuntamente ta reduci global warming te cu 0.5 graden celcius den e proximo decadanan. Esaki ta yuda preveni 2.4 miyon morto prematuro causa pa polucion di aire. Esaki tambe ta preveni perdida di ongeveer 50 miyon ton di cosecha pa aña pavia di “ground-level ozone”(UNEP). E polucion di aire tambe ta afecta e medio ambiente. Polucion di aire ta afecta e nutrientenan den suela y e sistema di awa, e ta pone na riesgo e awa fresco cu ta vital pa mondinan y produccion di cosecha door di introduci metalnan pisa y otro substancianan toxico den e cadena di cuminda. E economia ta impacta negativamente e costo di salubridad publico. E gastonan di polucion di aire ta sumanan cuantioso mundialmente y ta afecta pio ainda e paisnan cu ta den desaroyo.

E yamada ta pa tur hende tuma parti den accionnan cu ta combati e problemanan asocia cu polucion di aire. Algun di esfuersonan ta inclui traha for di cas, uza mas e bais pa haci diligencianan di distancia cortico, encurasha otronan manera negoshinan y gobernantenan pa introduci por ehempel car-free day den bario y otro manehonan cu ta encurasha aire limpi. Tin solucionan na nivel individual, di negoshi, scol, cuidad, gubernamental e internacional.

Kico ami, abo y nos tur por haci?

Algun accion simpel cu nos por tuma ta reduci desperdicio, por haci composting, recicla sushedad no-organico, reusa saconan y no kima sushi. Tambe por haci cambio den locual cu ta come, cambia pa un dieet unda ta consumi mas hopi berdura y fruta, descustuma y corta e habito di uzo di plastic di un solo uzo. Tambe por uza mas transporte publico of haci carpooling (forma grupo cu ta tuma turno na duna lift na esnan den e grupo) of cana of uza bais pa move rond. Na cas mes por check e articulonan manera stoof y sistema di airco pa reduci emicion y proteha salud di hende. Paga luznan y aparatonan electronico ora cu nan no ta den uzo, esaki tambe ta scapa placa. Organiza y encurasha mas plantamento den bario of na cas of na fundacionnan. Organisa dianan pa haci limpi den bario of na beachnan. Crea areanan na scolnan na unda autonan no mag di keda cendi tampoco bandi lama of areanan na unda tin concentracion di hende cu ta purba disfruta di aire fresco. Haci campaña di conscientisacion na scolnan. Averigua con por laga instala un aparato pa monitor e calidad di aire y anuncia e resultadonan. Asina tur hende ta consciente di e aire of rosea cu nan ta hala. Sostene na scolnan of universidadnan e clubnan social cu ta empodera hobennan pa papia di polucion y pa nan por ta inovativo y trece padilanti ideanan nobo pa combati polucion di aire. Traha conhuntamente cu artistanan y musiconan pa crea eventonan di e tema pa eleva consciencia den nos comunidad.

Cu e dia Internacional di Aire Limpi pa Shelo Blauw 2023 nos por haci mas. DNM ta haci un yamada na comunidad pa haci uzo di plataformanan di medio social y pone un video of potret di bo persona of grupo sosteniendo un causa cu ta yuda combati polucion di aire. Tambe por pone hunto cu esaki e hashtagnan #worldcleanairday #togetherforcleanair #dnmaruba #unep asina nos por wak bo accion y esfuerso.