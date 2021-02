Dia Internacional di Wetlands of Bahianan – Kico ta un wetland (bahía)?

Un wetland ta un area cu tin abundancia di awa, yena cu bida y tambe hopi nutriente. E area aki por ta grandi of chikito. Wetland nan ta hopi importante pa varios sorto di bestia y mata. Hopi parha di diferente sorto ta biba den cercania di un wetland. Na Aruba e area di Spaans Lagoen a ser apunta como un wetland internacionalmente y ta reconoci, como tambe poni riba e lista di Wetlands pa e Convention on Wetlands. Tambe e area aki ta protegi y ta bou di proteccion y maneho di Parke National Arikok. Tambe nos tin e Bubali Plas cu ta un wetland desaroya pa hende. Antes den añanan 80 por a considera e area como un wetland natural pero awendia e la expande y ta e area na unda cu ta deposita awa procesa na RWZI cu ta bou di maneho di DOW.

Ken ta uza e areanan aki?

Mas tanto e parhanan ta uza e area di un wetland pa nan busca cuminda, sosega y reproduci. Wetlands ta hopi scars rond di mundo y ta p’esey cu e parhanan cu ta depende di wetlands ta hopi vulnerabel. Si un wetland desaparece of bay atras den calidad, e parhanan aki no ta haya un otro lugar pa sobrebibi. Adicionalmente, den e area aki por aprecia cantidad grandi di yuwana, lagadishi, spiriti’cabrito (cabay awa), barbuletnan, pisca, cocolishi, cangreu y asina por menciona cantidad di especie.

Caracteristica di Spaan Lagoen:

Pa loke ta trata e habitatnan na e sitio esakinan ta varia y ta inclui 3 sorto di habitat. E parti mas halto ta encera e saliñanan cu ta captura e awa di yobida di Rooi Frances, Rooi Taki y Rooi Bringamosa. Despues bo ta haya e parti di e mangrovenan (matanan di mangel) cu ta consisti di sorto di mangelnan y diferente bestia, manera parha di lama y di tera, pisca y invertebra. Mas pazuid bo ta haya e parti cu tin awa salo di e lagoen cu por bira poco brak despues di awacero.

Riba diamars, 2 di februari cu ta día Internacional di wetlands of bahianan, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di pone enfasis cu ta un bon dia pa para keto y pensa con abo tambe por yuda cu proteccion di Spaans Lagoen y tambe e otro sitionan na Aruba cu lo por apunta como Wetland. Por busca un articulo y expande bo conocemento di e importancia di wetlands. Tambe bo por yuda tene e luganan aki bunita y limpi. Bishita solamente cu intencion di relaha y saca potret sin stroba naturalesa di su funcion natural. Spaans Lagoen no ta lugar pa haci desordo of haci deporte, tampoco por bishita cu mascota. Aporta cu un miembrecia anual di Parke Arikok pa por tin acceso na e area y asina yuda cu preservacion.

Den e diseño adhunto por mira potret di antes y awo di Bubali plas. Esaki ta cortesia di Stimaruba, un comparacion bunita pa mira. Bubali plas por ehempel a crece increiblemente y hende ta asombra di su magnitud.

