Diasabra 3 di december tabata e dia special rond mundo pa pone atencion na e Persona cu Limitacion.

E aña aki atrobe Departamento di Asunto Social a para keto riba e dia pa reflexiona riba e bida di e persona cu ta biba cu un limitacion na Aruba. E tema di Nacionnan Uni pa 2022 ta “Solucionnan transformativo pa desaroyo incluso: E rol di innovacion pa fomenta un mundo accesibel y husto (Transformative solutions for inclusive development: The role of innovation in fueling an accessible and equitable world) ”.

E tema aki ta enfoca ariba un desaroyo incluso. Un desaroyo cu ta inclui e participacion di Personanan cu Limitacion. E tema ta implica cu e Persona cu Limitacion por tin e potencial di desaroya su capacidadnan caminda te hasta e por brinda solucionnan transformativo pa cu bienestar y calidad di su mes bida y e bida di otro. Cu e tema aki Nacionnan Uni ta pidi pa mundo para keto y reflexiona riba e rol di innovacion. Con nos hende por haci uzo di formanan innovativo y nobo pa logra e meta principal pa e Persona cu Limitacion, cu ta pa crea un mundo accesibel y husto p’e cu ta mas vulnerabel y dependiente. Pues, pa cumpli cu su derechonan den un forma igual.

Departamento di Asunto Social a tuma nota di diferente actividad y desaroyo cu a tuma luga den nos comunidad pa mehora e calidad di bida di nos hendenan cu limitacion. Un palabra di aprecio y sosten ta bay pa tur grupo di interes y pa e Plataforma di Organisacionnan pa Persona cu Limitacion (PPL) cu tin e porvenir y bienestar di Personanan cu Limitacion na pecho. Nada ta bal mas cu Boso amor pa e ser humano.

Un aprecio enorme ta bay pa e mayornan, rumannan, otro famia, bisiña y otro personanan significante cu ta duna e cuido y atencion. Sa cu boso amor y sosten ta crucial pa e sobrevivencia di boso ser keri y esaki no por wordo reemplasa.

E dia Internacional aki ta pone nos reconfirma nos compromiso pa sigui colabora na hisa e calidad di bida di e Persona cu Limitacion cu ta miembro di nos famia Arubiano y como tal ta forma parti di nos comunidad. Pabien y cu tur por a pasa un feliz Dia Internacional pa Persona cu Limitacion!