Tur aña, riba 3 di december, mundo ta observa dia Internacional di Persona cu Limitacion (PcL). E aña aki, e pandemia COVID-19 a crea un situacion mundial sin precedente y a pone cu 2020 lo keda marca den nos buki di historia como e aña cu populacion mundial a wordo afecta severamente riba tur nivel di salud, incluyendo salud social-economico y emocional.

Pa es motibo Nacionnan Uni (NU) a declara pa e aña aki e siguiente tema pa Dia Internacional di Persona cu Limitacion: ‘Reconstrui Miho: un mundo post COVID-19 cu ta inclusivo, accesibel y sostenibel, pa y cu e Persona cu Limitacion’ (‘Building Back Better: Towards an inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world by, for and with persons with disabilities’).

“Aruba lo bira dia den, dia afo, hopi mas special como pais na e momento cu nos ta duna nos muchanan special e balor, e inclusion, e respet, e cariño, e amor y oportunidad cu nan tur merece …..” ta parti di palabranan di minister G. Croes durante su observacion di e Dia Internacional di Persona cu Limitacion di 2020 (Video Plataforma di Persona cu Limitacion(PPL) – Dedicacion na Dia Internacional di Persona cu Limitacion 2020).

Rond mundo, hasta abou di circunstancianan ‘normal’, e situacion di bida pa e Persona cu Limitacion por lo general ta menos faborabel. Door di nan limitacion nan ta wordo considera un grupo di sociedad cu ta vulnerabel.

Hopi biaha nan situacion di salud ta relativamente menos bon, nan nivel di educacion ta mas abou, nan participacion den mercado laboral ta menos y pa e motibo aki nan capacidad economico tambe ta relativamente poco. Pues, e crisis mundial COVID-19 a empeora e estado di vulnerabilidad pre-existente di e Personanan cu Limitacion y a haci nan un di e gruponan mas afecta.

Na Aruba Ministerio di Asunto Social y Labor y Departamento di Asunto Social ta felicita y gradici tur mucha, hoben y adulto special, famianan, instancianan cu ta sirbi interes di Personanan cu Limitacion, Plataforma pa Persona cu Limitacion y comunidad henter riba e Dia Internacional pa Persona cu Limitacion.

Na mes momento ta urgi tur esunnnan cu ta mas cerca di e Persona cu Limitacion, sea si e ta chikito of grandi, pa mas ainda sigui conecta cu nan, uzando cualkier medio disponibel, sigui vigila nan salud y bienestar, sigui saca nan di isolacion y stimula nan participacion den e bida social dinamico di tur dia.

Door di inclusion di esun nan mas vulnerabel Aruba lo logra un recuperacion di COVID-19 cu lo sirbi tur hende igual, mas y miho y asina hunto cu tur partner, tambe lo contribui na ‘construi bek y miho’ un bienestar pa un y tur. Pabien Aruba y feliz dia!

