Dia Internacional di Persona cu Limitacion 2019

Desde 1992, Dia Internacional di Persona cu Limitacion (International Day of Persons with Disabilities (IDPD)) ta wordo observa tur aña riba 3 di december. E aña aki atrobe Ministerio di Asunto Social y Labor y Departamento di Asunto Social kier para keto riba e dia aki pa reflexiona riba e bida di e persona cu ta biba cu un limitacion. E tema di Nacionnan Uni pa e aña aki ta “Promoviendo e participacion di personanan cu limitacion y nan liderazgo: tumando accion riba e Agenda di Desaroyo di 2030” (‘Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda’).

Cu e tema aki nos como pais mester analisa si e condicionnan t’ey pa personanan cu limitacion realmente por participa den nos sociedad y asina, mescos cu cualkier otro persona, haya oportunidadnan segun nan capacidad pa carga posicionnan di liderazgo.

Rond mundo ta conoci cu e poblacion di personanan cu limitacion por lo general ta biba bou di condicionnan menos faborabel y pa e motibo aki nan ta wordo considera como un grupo vulnerabel.

Investigacion haci bou di clientenan cu limitacion y nan cuidadonan ta haci cu Departamento di Asunto Social ta pone atencion riba ocho area cu mas tanto ta influencia e calidad di bida di e persona cu limitacion. Pa mehora e calidad di bida ta importante pa percura cu tin servicionan cu ta ahusta na e necesidad di e persona cu limitacion. Mester crea mas posibilidad pa e persona cu limitacion por integra den mercado laboral y haya empleo cu e por haci (sea paga o boluntario). Mester mehora e aceptacion y socialisacion di e persona cu limitacion den nos comunidad pa e por sinti cu e ta parti di dje. Mester crea e posibilidad y infrastructura pa e persona por mobilisa mas y pa mas facil e por yega na educacion pa su desaroyo personal. Mester crea un miho sistema di revalidacion pa e por yega su maximo potencial di su funcion y mantene esaki. No por falta e sosten pa e famia y personanan significante cu ta encarga cu e cuido y sosten pa e persona cu limitacion.

Ministerio di Asunto Social y Labor y Departamento di Asunto Social ta tuma nota di hopi actividad y desaroyo cu ta tumando luga den nos comunidad pa mehora e calidad di bida di nos hendenan cu limitacion. Un palabra di aprecio y sosten ta bay pa tur grupo di interes, formal y informal, y pa e Plataforma di Organisacionnan (PPL) cu tin e porvenir y bienestar di Personanan cu Limitacion na pecho. Boso amor pa e ser humano ta indispensabel y impagabel.

Un aprecio enorme ta bay pa e mayornan, rumannan, otro famia, bisiña y otro personanan significante cu ta duna e cuido y atencion. Sa cu boso amor y sosten ta crucial pa e sobrevivencia di boso ser keri y esaki no por wordo reemplasa.

E dia Internacional aki ta pone nos reconfirma nos compromiso pa sigui colabora na hisa e calidad di bida di e Persona cu Limitacion cu ta miembro di nos famia Arubano y como tal ta forma parti di nos comunidad. Pabien y feliz dia!

