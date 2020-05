Dia Internacional di Museo 2020 Museo pa Igualdad: Diversidad y Inclusion

Desde 1977, museonan rond mundo ta celebra Dia Internacional di Museo riba of rond di e fecha di 18 di mei. E aña aki e situacion ta diferente. Hopi museo ta cera of parcialmente habri pa publico door di e pandemia di Covid 19. E corana crisis ta haci cu bida diario a cambia drastico y cu mundo henter tin reto pa desaroya formanan nobo di funciona y anda cu otro.

International Council of Museums (ICOM) ta fiha un tema pa cada Dia Internacional di Museo.

E aña aki e tema ta: ‘Museo pa Igualdad: Diversidad y Inclusion’ . Banda di educa y informa publico, museonan tin un rol importante pa yuda pomove y desaroya comprendimento, cooperacion y paz den comunidad. Un ehempel con Museo Arqueologico Nacional Aruba ( MANA )a traha riba esaki ta e exposicion temporario “Rancho” na ocasion di su apertura na 2009. E exposicion a wordo traha cu e vecindario cu a promove comprendimento, cooperacion y tambe orguyo bou habitantenan .

Den e era actual tecnologia a bira mas importante pa trece informacion na publico. Sinembargo e crisis di Covid-19 a haci mas bisto e inigualdad cu tin entre esun cu tin acceso na Internet y esun cu no tin. Tambe e diferencia den recurso entre esnan cu y sin trabou a manisfesta su mes. Educacion formal digital na Aruba ta wordo promovi pero tin scolnan y participantenan cu no ta dispone di ekipo y/o conocimento pa por haci uzo di e tecnologia existente.

E realidad nobo ta trece reto pa museonan pa busca otro formula pa ofrece actividadnan recreacional y educacional na publico. Teniendo cuenta cu esaki, MANA ta trahando entre otro riba colaboracion cu otro museonan local, lo trata pa alcansa esnan cu no ta dispone di internet y alavez ofrece programa y actividadnan online. Di e forma aki ta inclui mas grupo di comunidad.

MANA ta felicita tur museo y nan personal na Aruba y rond mundo riba nos Dia Internacional di Museo . Nos ta realisa cu e situacion actual tin su posibilidadnan y nos ta confia cu hunto lo supera e retonan actual. Speransa ta duna bida y union ta haci forsa.

