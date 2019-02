Na aña 1993 UNESCO a proclama 21 di februari, como Dia Internacional di Idioma Materno, unda cu ta promove diversificacion linguistico, cultural y tambe multilingualismo.

Riba Dia Internacional di Idioma Materno nos mester para keto y realisa e importancia di Idioma. Idioma ta e metodo di comunica mas uza pa ser humano mundialmente.

Alabes nos mester duna balor na nos idioma Papiamento paso e ta parti di nos cultura, identificacion, rikesa y simplemente parti di ta ken nos ta. Mirando cu nos ta un pais multilingual nos mester duna balor na algo cu ta haci nos unico y alabes nos mester ta orguyoso di nos multilingualismo.

Enseñansa den Idioma Materno

Enseñansa den Idioma Materno ta hopi importante paso e ta comproba cu un bon dominio di bo propio idioma ta un sosten grandi pa siña otro idioma.

Idioma tin diferente funcion, e.o. e ta un medio pa expresa bo mes y e ta un herment pa bo pensa. E dos funcionnan di idioma aki ta hopi importante pa siñamento.

E mundo di awe ta exigi studiantenan cu por rasona, compronde, duna nan opinion, cu por aplica loke nan a siña y cu por ta creativo cu locual nan a siña. Ademas ta pidi di e muchanan cu nan por comunica bon, pasobra awendia trahamento den team ta hopi uza tanto den estudio como den trabou.

Muchanan cu haya les na un idioma cu no ta nan idioma di cas, tin mas chens di keda sinta den klasnan mas abou of ta “drop out” di scol.

Investigacion a demostra cu idioma di cas di e mucha ta e idioma ideal pa siña lesa y skirbi y pa siñamento durante henter scol primario.

Cu esaki por conclui cu enseñansa cu sentido mester tuma luga den un idioma cu e mucha ta compronde bon y den cual e por expresa su mes bon.

E idioma cu gran mayoria di mucha aki na Aruba ta domina ta Papiamento. Enseñansa den idioma materno ta contribui na calidad den enseñansa paso:

 e ta facilita e proceso di siñamento

 e ta mehora e habilidad pa siña otro idioma

 e por yuda logra metanan pa desaroyo sostenibel.

Multilingualismo

Multilingualismo ta un rikesa y un oportunidad cu nos comunidad ta brinda cu lo mester tin su refleho tambe den scol. Un idioma ta manera un yabi cu ta habri bo posibilidad pa por comunica y asina desaroya bo mes. Pues mas idioma bo siña, mas yabi bo tin pa por desaroya bo mes den e mundo di awe. Un persona multilingual tin un capacidad mas grandi di compronde loke ta pasa rond di dje, pasobra e por combina su conocemento di mas cu un idioma cu otro.

Un persona multilingual ta transferi loke el a siña den un idioma pa e otro idiomanan. Esaki ta haci cu un base fuerte den un idioma cu e alumno conoce bon tin su beneficio pa siñamento di otro idioma cu e alumno tin mas dificultad cu ne. Asina por ehempel un bon dominio di Papiamento, cu ta un idioma cu e alumno ta scucha cu mas frecuencia, ta un condicion pa un bon dominio di Hulandes, Ingles y Spaño, cu ta idiomanan menos conoci pa mayoria di muchanan na Aruba.

Calidad den enseñansa multilingual ta contribui na logra futuro sostenibel paso:

 e ta facilita participacion y accion den sociedad

 e ta duna acceso na conocemento y expresion cultural nobo

 e ta aporta na forma ciudadanonan di mundo.

Ban duna e balor y respet mereci na nos idioma materno, Papiamento. Di e forma aki nos por facilita multilingualismo y enrikese e nivel di enseñansa na Aruba, pa asina haci e futuro di nos muchanan mas briyante.

Pa mas informacion relaciona cu Enseñansa na Aruba por acudi na e website [www.ea.aw] of sigui @EducationAruba via Facebook, Twitter y Instagram. Pa mas informacion relaciona cu idioma Papiamento por acudi na e website [www.papiamento.aw] of sigui @PapiamentoAruba via Facebook, Twitter y Instagram.

